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Белгородский «Эрмитаж» может стать круглогодичной достопримечательностью

16 декабря 2021, 14:18
Фото: ИА "Бел.Ру"
Данное решение примут весной после обсуждения с горожанами. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации города Антон Иванов в ходе прямого эфира на телеканале «Белгород 24».

Как отметил вице-мэр, «Эрмитаж» — это уникальная инсталляция. Там представлен ряд картин с дополненной реальностью, а также два интерактивных экрана, на которых демонстрируются объекты инсталляции.

В целом мы рассчитываем, что этот объект будет стоять дольше новогодних праздников. Весной пообщаемся с жителями, проведём опрос. Может, мы его оставим, чтобы он радовал нас и стал достопримечательностью.Антон Иванов

При этом Иванов подчеркнул, что объект достаточно массивный и занял большую часть площади, в том числе место, где любит проводить танцы взрослое поколение.

Также чиновник рассказал, что каждый предприниматель может бесплатно арендовать домик для реализации своей продукции на Белгородском Арбате.

На Белгородском Арбате — режим ярмарки. Домики предоставляются бесплатно. Там может реализовать товар любой предприниматель с новогодней атрибутикой, продукцией КФХ, изделиями ремесленничества. У нас даже есть гости из соседних регионов и Адыгеи.Антон Иванов

Для аренды домика можно обратиться в отдел потребительского рынка Белгорода, и там рассмотрят вопрос размещения.

Динамика смены есть. Некоторых крестьянско-фермерские хозяйства выкладывают товар, пару дней работают и освобождают место. Поэтому мы рассмотрим все варианты.Антон Иванов

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