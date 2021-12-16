Как отметил вице-мэр, «Эрмитаж» — это уникальная инсталляция. Там представлен ряд картин с дополненной реальностью, а также два интерактивных экрана, на которых демонстрируются объекты инсталляции.
В целом мы рассчитываем, что этот объект будет стоять дольше новогодних праздников. Весной пообщаемся с жителями, проведём опрос. Может, мы его оставим, чтобы он радовал нас и стал достопримечательностью.Антон Иванов
При этом Иванов подчеркнул, что объект достаточно массивный и занял большую часть площади, в том числе место, где любит проводить танцы взрослое поколение.
Также чиновник рассказал, что каждый предприниматель может бесплатно арендовать домик для реализации своей продукции на Белгородском Арбате.
На Белгородском Арбате — режим ярмарки. Домики предоставляются бесплатно. Там может реализовать товар любой предприниматель с новогодней атрибутикой, продукцией КФХ, изделиями ремесленничества. У нас даже есть гости из соседних регионов и Адыгеи.Антон Иванов
Для аренды домика можно обратиться в отдел потребительского рынка Белгорода, и там рассмотрят вопрос размещения.
Динамика смены есть. Некоторых крестьянско-фермерские хозяйства выкладывают товар, пару дней работают и освобождают место. Поэтому мы рассмотрим все варианты.Антон Иванов