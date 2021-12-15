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Posted 15 декабря 2021, 14:24

Published 15 декабря 2021, 14:24

Modified 1 декабря, 08:52

Updated 1 декабря, 08:52

За белгородскими инвалидами и пожилыми будут ухаживать сиделки

15 декабря 2021, 14:24
Сюжет
Эксклюзив
Проект по уходу за людьми, которым не могут помогать родственники, запустили в регионе. На его реализацию уйдёт более 70 млн рублей. Большую часть денег направят на переобучение специалистов.

О старте проекта долговременного ухода и сопровождения за пожилыми людьми и инвалидами рассказала руководитель департамента социальной защиты населения и труда Елена Батанова на брифинге 15 декабря.

Система обслуживания населения на дому многоуровневая, отметила чиновница. Всё зависит от состояния здоровья человека. Так, к кому-то социальный работник приходит один раз в неделю, а у кого-то дежурит круглосуточно.

Людям, у которых есть сложности со здоровьем, не всегда могут помогать их родственники. На помощь к ним приходят сотрудники соцзащиты, а именно сиделки. Эти люди берутся на социальное обслуживание государством. Елена Батанова

По словам Батановой, это уникальная возможность оставаться дома и получать высококвалифицированный уход.

Финансирование проекта составит более 70 млн рублей, отметила чиновница. В основном деньги пойдут на переобучение сотрудников. Также средства направят на закупку оборудования для комплексных центров.

#Новости#Общество#Белгородская область#Эксклюзив#Пожилые
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