За белгородскими инвалидами и пожилыми будут ухаживать сиделки

Posted 15 декабря 2021, 14:24
Published 15 декабря 2021, 14:24
Modified 1 декабря, 08:52
Updated 1 декабря, 08:52
О старте проекта долговременного ухода и сопровождения за пожилыми людьми и инвалидами рассказала руководитель департамента социальной защиты населения и труда Елена Батанова на брифинге 15 декабря.
Система обслуживания населения на дому многоуровневая, отметила чиновница. Всё зависит от состояния здоровья человека. Так, к кому-то социальный работник приходит один раз в неделю, а у кого-то дежурит круглосуточно.
Людям, у которых есть сложности со здоровьем, не всегда могут помогать их родственники. На помощь к ним приходят сотрудники соцзащиты, а именно сиделки. Эти люди берутся на социальное обслуживание государством. Елена Батанова
По словам Батановой, это уникальная возможность оставаться дома и получать высококвалифицированный уход.
Финансирование проекта составит более 70 млн рублей, отметила чиновница. В основном деньги пойдут на переобучение сотрудников. Также средства направят на закупку оборудования для комплексных центров.