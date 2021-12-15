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В Москве мужчина напал с ножом на стоматолога

15 декабря 2021, 12:26
Фото: Бел.Ру
Клиент оказался недоволен оказанной ему услугой и в ходе конфликта напал на врача с ножом. Против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщает «Москва.ру».

В Москве правоохранители задержали мужчину, который с ножом набросился на стоматолога из частной клиники. Против злоумышленника возбудили уголовное дело о покушении на убийство, пишут в издании.

Инцидент произошёл 13 декабря в клинике на Ясном проезде. Клиент остался недоволен качеством оказанной ему услуги. Он высказал претензию врачу, после чего между ними разгорелся конфликт, тогда злоумышленник накинулся на стоматолога с ножом. Раненого медика госпитализировали.

На данный момент на месте случившегося работают криминалисты. Следователи опрашивают очевидцев произошедшего. Также планируется в ближайшее время опросить самого 60-летнего подозреваемого.

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