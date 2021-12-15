В Москве мужчина напал с ножом на стоматолога

Инцидент произошёл 13 декабря в клинике на Ясном проезде. Клиент остался недоволен качеством оказанной ему услуги. Он высказал претензию врачу, после чего между ними разгорелся конфликт, тогда злоумышленник накинулся на стоматолога с ножом. Раненого медика госпитализировали.