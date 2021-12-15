Суд над Фуглаевым пройдёт в Белгороде, а предприятиям вновь рассылают фейковые письма

Афишу мероприятий на праздники ещё не опубликовали, но уже есть примерный сценарий. По утрам в длинные выходные будут проводить спортивные мероприятия, днём — мастер-классы и образовательные мероприятия, а вечером — концерты. Окончательный план утвердят после того, как станет известно, введут ограничения к праздникам или нет.