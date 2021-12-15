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Суд над Фуглаевым пройдёт в Белгороде, а предприятиям вновь рассылают фейковые письма

15 декабря 2021, 16:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
Дело против бизнесмена Анатолия Фуглаева передали в Октябрьский районный суд. Тем временем организации региона вновь начали получать фейковые письма от регионального правительства — в этот раз якобы за подписью Курганского. Также 15 декабря первый заммэра Антон Иванов рассказал, будет ли салют в новогоднюю ночь.

Уголовное дело против предпринимателя Анатолия Фуглаева передали в Октябрьский районный суд Белгорода. Займётся делом судья Андрей Куриленко.

Анатолия Фуглаева задержали в ноябре 2020 года, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ): речь шла о возможном незаконном возмещении 116 млн рублей НДС. Анатолий Фуглаев ранее признал вину и обязался возместить ущерб. Вместе с ним, напомним, задержали и его брата Сергея Фуглаева — бывшего депутата горсовета Белгорода, председателя профсоюза «Правда».

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Организации Белгородской области тем временем вновь начали получать фейковые письма с просьбой оказания финансовой помощи. В этот раз рассылку запустили якобы от имени врио замгубернатора Константина Курганского. Именно он предупредил о мошенниках и попросил при получении таких писем обращаться в полицию.

Это не первый раз, когда мошенники запускают подобную рассылку. В июле и сентябре деньги на строительство домов для детей-сирот якобы просил сам Вячеслав Гладков. В этот же раз крупная сумма понадобилась для закупки партии вакцины.

Белгородские предприятия получили фейковые письма от Курганского
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Обсуждали 15 декабря и то, как в Белгороде пройдёт Новый год. По словам первого заммэра Антона Иванова, салют в ночь на 1 января точно будет.

Афишу мероприятий на праздники ещё не опубликовали, но уже есть примерный сценарий. По утрам в длинные выходные будут проводить спортивные мероприятия, днём — мастер-классы и образовательные мероприятия, а вечером — концерты. Окончательный план утвердят после того, как станет известно, введут ограничения к праздникам или нет.

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