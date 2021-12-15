Суд над Фуглаевым пройдёт в Белгороде, а предприятиям вновь рассылают фейковые письма

Уголовное дело против предпринимателя Анатолия Фуглаева передали в Октябрьский районный суд Белгорода. Займётся делом судья Андрей Куриленко.
Анатолия Фуглаева задержали в ноябре 2020 года, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ): речь шла о возможном незаконном возмещении 116 млн рублей НДС. Анатолий Фуглаев ранее признал вину и обязался возместить ущерб. Вместе с ним, напомним, задержали и его брата Сергея Фуглаева — бывшего депутата горсовета Белгорода, председателя профсоюза «Правда».
Организации Белгородской области тем временем вновь начали получать фейковые письма с просьбой оказания финансовой помощи. В этот раз рассылку запустили якобы от имени врио замгубернатора Константина Курганского. Именно он предупредил о мошенниках и попросил при получении таких писем обращаться в полицию.
Это не первый раз, когда мошенники запускают подобную рассылку. В июле и сентябре деньги на строительство домов для детей-сирот якобы просил сам Вячеслав Гладков. В этот же раз крупная сумма понадобилась для закупки партии вакцины.
Обсуждали 15 декабря и то, как в Белгороде пройдёт Новый год. По словам первого заммэра Антона Иванова, салют в ночь на 1 января точно будет.
Афишу мероприятий на праздники ещё не опубликовали, но уже есть примерный сценарий. По утрам в длинные выходные будут проводить спортивные мероприятия, днём — мастер-классы и образовательные мероприятия, а вечером — концерты. Окончательный план утвердят после того, как станет известно, введут ограничения к праздникам или нет.