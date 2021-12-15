Подарки к Новому году: «Гемотест» вдвое снизил цену на 10 комплексных исследований

В частности, со скидкой доступны пять ковидных комплексов: «Сердце, сосуды и углеводный обмен после COVID-19», «Печень и почки после COVID-19», «Витамины и минералы после COVID-19», «Комплекс исследований после COVID-19 (базовый)» и «Комплекс исследований после COVID-19 (оптимальный)». Они помогут выявить ранние признаки наличия постковидных осложнений и отслеживать их в динамике, а также позволят контролировать процесс восстановления после COVID-19.