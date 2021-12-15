Подарки к Новому году: «Гемотест» вдвое снизил цену на 10 комплексных исследований

Акционное предложение включает комплексные исследования для оценки состояния организма после COVID-19, выявление аллергенов и комплексы для проверки общих показателей здоровья.
В частности, со скидкой доступны пять ковидных комплексов: «Сердце, сосуды и углеводный обмен после COVID-19», «Печень и почки после COVID-19», «Витамины и минералы после COVID-19», «Комплекс исследований после COVID-19 (базовый)» и «Комплекс исследований после COVID-19 (оптимальный)». Они помогут выявить ранние признаки наличия постковидных осложнений и отслеживать их в динамике, а также позволят контролировать процесс восстановления после COVID-19.
В специальное предпраздничное предложение от компании включены не только ковидные исследования. «Ключ к здоровью» позволит оценить общее состояние организма, риск развития сахарного диабета и выявить нарушения в работе щитовидной железы. «Рекомендовано диетологом» поможет контролировать белковый, углеводный и липидный обмен.
«Витамины красоты» покажут уровень витаминов, недостаток которых может негативно влиять на состояние кожи, волос и ногтей. «CHECK-UP скрининг» – большое комплексное исследование, рекомендуемое для ежегодного профилактического обследования. «Аллергочип ISAC» проверяет организм на чувствительность к 112 аллергокомпонентам из 51 источника аллергенов.
Уточнить стоимость исследований в своем городе, правила подготовки и сроки выполнения можно на странице новогодней акции на официальном сайте Лаборатории «Гемотест».
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