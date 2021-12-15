Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Подарки к Новому году: «Гемотест» вдвое снизил цену на 10 комплексных исследований

15 декабря 2021, 07:00
Фото: «Гемотест»
Лаборатория «Гемотест» подготовила специальное предложение к наступающему Новому году. На период с 15 декабря 2021 года по 31 января 2022 года компания снизила цену десяти комплексов исследований на 50%.

Акционное предложение включает комплексные исследования для оценки состояния организма после COVID-19, выявление аллергенов и комплексы для проверки общих показателей здоровья.

В частности, со скидкой доступны пять ковидных комплексов: «Сердце, сосуды и углеводный обмен после COVID-19», «Печень и почки после COVID-19», «Витамины и минералы после COVID-19», «Комплекс исследований после COVID-19 (базовый)» и «Комплекс исследований после COVID-19 (оптимальный)». Они помогут выявить ранние признаки наличия постковидных осложнений и отслеживать их в динамике, а также позволят контролировать процесс восстановления после COVID-19.

В специальное предпраздничное предложение от компании включены не только ковидные исследования. «Ключ к здоровью» позволит оценить общее состояние организма, риск развития сахарного диабета и выявить нарушения в работе щитовидной железы. «Рекомендовано диетологом» поможет контролировать белковый, углеводный и липидный обмен.

«Витамины красоты» покажут уровень витаминов, недостаток которых может негативно влиять на состояние кожи, волос и ногтей. «CHECK-UP скрининг» – большое комплексное исследование, рекомендуемое для ежегодного профилактического обследования. «Аллергочип ISAC» проверяет организм на чувствительность к 112 аллергокомпонентам из 51 источника аллергенов.

Уточнить стоимость исследований в своем городе, правила подготовки и сроки выполнения можно на странице новогодней акции на официальном сайте Лаборатории «Гемотест».

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

#Новости#Анализы#Гемотест#Медицинская лаборатория «Гемотест»#Медицина
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46