Комбинат питания ЖБК-1 презентует родителям белгородских школьников новое меню

В настоящее время идет активное обсуждение новых региональных стандартов, которые разработали специалисты Московского госуниверситета пищевых производств. Обновлённый подбор блюд, утверждённый родительским комитетом, планируют запустить со следующего года.
Обсуждение перечня проходит с обязательной дегустацией блюд. Комбинат предоставляет 2–3 варианта меню и даёт родителям возможность попробовать «школьную кухню».
В данном случае речь идёт о горячем питании — завтраках и обедах. Больше 10 лет наши дети получают утром молоко и мёд. Также мы готовим молочные каши, омлет, запеканку. В рамках нового меню нам предлагают добавить мясные блюда, пудинги или же картофельное пюре и рыбу. Обед — это обязательно салат, супы, второе блюдо и напиток. На основании родительских отзывов и пожеланий новое меню будет запущено с нового, 2022 года. Мы постоянно поддерживаем обратную связь со школами: где-то родительский контроль проходит еженедельно, где-то один раз в месяц. Каждое учреждение выбирает удобный для себя формат. Обычно приходят мамы и бабушки, они смотрят меню, пробуют сами и обязательно выкладывают отзывы на сайте школы.Галина Крапивина, директор ООО «Комбинат питания ЖБК-1»
По словам Галины Алексеевны, одной из последних тем для обсуждения стали рыбные блюда. Дело в том, что по сравнению с теми же котлетами или сосисками, дети едят морепродукты не так охотно. Искали подход: делали рыбные котлеты и зразы, запекали рыбу с сыром и тушили с овощами, но у детей это не вызывало должного интереса. На сегодняшний день запустили рыбные наггетсы, которые дети едят с удовольствием.
Из новых вызовов — организация питания школьников по системе «шведский стол». Помимо разнообразия вариантов, она предполагает определённые требования к помещению, где дети принимают пищу. Так, здесь должна быть большая линия раздачи и достаточное количество посадочных мест, два выхода из столовой, чтобы развести потоки. В основном похвастаться такими возможностями могут только школы-новостройки. Но в Шуховском лицее эта идея понравилась, и родители совместно с руководством школы попросили комбинат рассмотреть такую возможность.
Действительно, мы сейчас рассматриваем вопрос введения питания по системе шведского стола в Шуховском лицее. На этой неделе проводим общую встречу, где будем пробовать новые варианты. Мы настроены решительно, и если родители чувствуют такую необходимость, будем делать всё, чтобы ввести новый режим питания уже с начала следующего года.Галина Крапивина, директор ООО «Комбинат питания ЖБК-1»