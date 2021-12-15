Комбинат питания ЖБК-1 презентует родителям белгородских школьников новое меню

В данном случае речь идёт о горячем питании — завтраках и обедах. Больше 10 лет наши дети получают утром молоко и мёд. Также мы готовим молочные каши, омлет, запеканку. В рамках нового меню нам предлагают добавить мясные блюда, пудинги или же картофельное пюре и рыбу. Обед — это обязательно салат, супы, второе блюдо и напиток. На основании родительских отзывов и пожеланий новое меню будет запущено с нового, 2022 года. Мы постоянно поддерживаем обратную связь со школами: где-то родительский контроль проходит еженедельно, где-то один раз в месяц. Каждое учреждение выбирает удобный для себя формат. Обычно приходят мамы и бабушки, они смотрят меню, пробуют сами и обязательно выкладывают отзывы на сайте школы.Галина Крапивина, директор ООО «Комбинат питания ЖБК-1»