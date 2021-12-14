Здравоохранение, ЖКХ и дороги: что чаще волновало белгородцев в 2021 году

На самом деле инструментов достаточно: оставить обращение можно также с помощью сервиса «Госуслуги. Решаем вместе» и с помощью регионального портала «Народная экспертиза». Кроме того, в конце ноября был запущен навык «Инцидент Менеджмент» у «Алисы»: теперь обращение можно отправить и с помощью голосового помощника. Основное правило в любом случае – указать адрес, по возможности приложить фото, иллюстрирующее проблему, и обязательно указать суть вопроса. Если этого не будет, ответственные придут в комментарии за уточнением. Но если обращение будет сразу содержать максимум конкретики, это позволит не тратить время на уточнения, а использовать его на решение проблемы.