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В России разработали модификацию вакцины «Спутник V» против омикрона

14 декабря 2021, 14:09
Фото: Бел.Ру
Заявил о разработке глава центра Гамалеи и академик РАН Александр Гинцбург. Теперь необходимо дать точную оценку эффективности оригинальной вакцины против нового штамма ковида. Об этом сообщают «Новые известия».

В России модифицировали «Спутник V» против омикрона. Сведения об эффективности оригинальной вакцины против нового вида вируса специалист пообещал представить уже на следующей неделе, пишут в издании.

По словам Гинцбурга, он надеется, что за неделю сможет более расширенно и утвердительно ответить на все возникающие у россиян вопросы о вакцине. Он уточнил, что об эффективности оригинальной вакцины говорить пока рано — для этого необходимо провести исследования. В конце ноября сообщалось, что срок проведения исследований займёт три недели.

Напомним, 13 декабря стало известно, что новым штаммом заболели 16 россиян. Они прибыли на территорию страны из ЮАР. На текущий момент власти разрабатывают план оперативных мер реагирования против распространения омикрона.

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#Новости#Спутник#Штамм#Омикрон#Вакцина#Коронавирус#Медицина
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