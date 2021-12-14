В России разработали модификацию вакцины «Спутник V» против омикрона

По словам Гинцбурга, он надеется, что за неделю сможет более расширенно и утвердительно ответить на все возникающие у россиян вопросы о вакцине. Он уточнил, что об эффективности оригинальной вакцины говорить пока рано — для этого необходимо провести исследования. В конце ноября сообщалось, что срок проведения исследований займёт три недели.