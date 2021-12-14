В России потеряли интерес к путешествиям, но подсели на онлайн-образование

Posted 14 декабря 2021, 12:04
Published 14 декабря 2021, 12:04
Modified 18 сентября 2022, 14:31
Updated 18 сентября 2022, 14:31
Социальная сеть проанализировала, как за последние два года изменилась активность пользователей. Исследование выявило новые тренды и паттерны поведения в интернете.
Стало известно, что жители России заметно потеряли интерес к туризму: сократилось внимание к постам и сообществам, которые связаны с путешествиями. Также, несмотря на то что в этом году пользователи активно наблюдали за чемпионатом Европы по футболу — 2020 и Олимпийскими играми, во время пандемии и самоизоляции заметно снижался интерес к спортивной тематике, прежде всего из-за сокращения количества зрелищных мероприятий по всему миру.
В противовес этому интернет-пользователи всё чаще ищут в онлайне новые знания. Произошёл резкий всплеск активности в прямых трансляциях и групповых звонках — во многом за счёт большого числа образовательных лекций, занятий и тренингов. Сейчас звонками на технологической платформе VK Звонки ежемесячно пользуются 20 млн человек
Новые знакомства и общение также перетекли в онлайн. Взрывной рост по добавлению ВКонтакте новых друзей показали прежде всего подростки — пользователи в возрасте 14–17 лет.
С начала пандемии в России подсели на игры. В особенности ими заинтересовались девушки. Во время самоизоляции-2020 количество девушек в играх увеличилось на 45%, а парней — на 22%. Основной рост аудитории пришёлся на пользователей до 18 лет. Выросло и среднее время, проводимое в мобильных играх каждый день. В 2021 году их дневная аудитория увеличилась на 15%, а количество проектов в каталоге мобильных игр ВКонтакте — на 135%. Во время самоизоляции больше всего игрокам полюбились шутеры, а вот стратегии и пазлы, наоборот, вызывали чуть меньше интереса. С помощью игр пользователи прежде всего хотели отвлечься, отдохнуть и снять стресс.
2020 и 2021 годы закрепили у пользователей ещё одну новую привычку — общаться голосом, а не только в чатах. Если до периода удалёнки интерес к голосовым сообщениям проявляло в основном только поколение Z, то сейчас функция стала общепринятой и повседневной: аудитория мессенджера ВКонтакте, которая пользуется голосовыми сообщениями, составляет 33 миллиона человек в месяц. Взрывной интерес к функции вызвала в том числе технология их распознавания — превращения аудио в текст. В среднем каждый пользователь сервиса читает 8 расшифровок в день.
Ещё один тренд: во время самоизоляции и пандемии люди стали чаще, чем раньше, проводить время за компьютерами и ноутбуками, а также слушать музыку на этих устройствах. Хип-хоп держит лидирующую позицию по прослушиваниям в VK Музыке среди всех жанров. При этом мобильные устройства остаются самыми используемыми девайсами: в частности, для просмотра коротких вертикальных видеороликов. Каждый день их в Клипах ВКонтакте смотрят больше 400 миллионов раз. Ежедневная аудитория сервиса превысила 20 миллионов пользователей.
Несмотря на то что частота офлайн-встреч и развлекательных мероприятий сократилась, пользователи не отказались от заказа коротких поездок по городу. По данным сервиса «Такси ВКонтакте», чаще всего машины вызывали молодые люди в возрасте 16–24 лет. Самыми популярными направлениями стали рестораны и бары, музеи и парки, а также торговые центры. С июня 2020-го по июнь 2021-го сервис «Такси ВКонтакте» показал рост по поездкам в 15 раз по сравнению с результатами прошлого года.