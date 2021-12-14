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В Белгородской области в 2022 году построят две новые объездные

14 декабря 2021, 07:38
Фото: ИА «Бел.Ру»
Объездные появятся возле сёл Солоти в Валуйском горокруге и Мазикино в Корочанском районе. Об этом во время пресс-конференции рассказал начальник управления дорожного хозяйства и транспорта области Сергей Евтушенко и руководитель департамента строительства и транспорта Владимир Базаров.
Сюжет
Дороги

В 2022 году возле села Солоти в Валуйском горокруге и Мазикино в Корочанском районе построят две объездные. По словам Владимира Базарова, населённые пункты оказались в сложном положении из-за движения тяжёлой техники по центральным улицам.

Рядом с селом Солоти находится воинская часть, техника движется по улицам населённого пункта. Также рядом есть полигон, где проходят учения. В Мазикино нужно убрать с одной части центральной улицы сельскохозяйственную технику — там находится молочный комплекс. Нужно переместить большегрузную технику с центра улиц.Владимир Базаров

Помимо этого, сейчас завершается проектирование обхода посёлка Северный.

Как отметил Сергей Евтушенко, в 2022 году на дорожную деятельность в Белгородской области будет выделено 15,7 млрд рублей. Планируется отремонтировать около 480 км дорог.

85% дорог мы должны привести в нормативное состояние в Белгородской агломерации. Сейчас идёт активная процедура контрактации.Сергей Евтушенко

Стоит отметить, что недавно начальник УГИБДД УМВД России по Белгородской области Олег Толстой отметил, что строительство развязок на Чичерина и Калинина оправдало себя. На этих участках сократилось число ДТП и уменьшился поток транспорта.

Олег Толстой: Строительство развязок на Чичерина и Калинина оправдало себя
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