В Белгородской области в 2022 году построят две новые объездные

В 2022 году возле села Солоти в Валуйском горокруге и Мазикино в Корочанском районе построят две объездные. По словам Владимира Базарова, населённые пункты оказались в сложном положении из-за движения тяжёлой техники по центральным улицам.
Рядом с селом Солоти находится воинская часть, техника движется по улицам населённого пункта. Также рядом есть полигон, где проходят учения. В Мазикино нужно убрать с одной части центральной улицы сельскохозяйственную технику — там находится молочный комплекс. Нужно переместить большегрузную технику с центра улиц.Владимир Базаров
Помимо этого, сейчас завершается проектирование обхода посёлка Северный.
Как отметил Сергей Евтушенко, в 2022 году на дорожную деятельность в Белгородской области будет выделено 15,7 млрд рублей. Планируется отремонтировать около 480 км дорог.
85% дорог мы должны привести в нормативное состояние в Белгородской агломерации. Сейчас идёт активная процедура контрактации.Сергей Евтушенко
Стоит отметить, что недавно начальник УГИБДД УМВД России по Белгородской области Олег Толстой отметил, что строительство развязок на Чичерина и Калинина оправдало себя. На этих участках сократилось число ДТП и уменьшился поток транспорта.