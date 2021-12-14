В Белгородской области в 2022 году построят две новые объездные

Рядом с селом Солоти находится воинская часть, техника движется по улицам населённого пункта. Также рядом есть полигон, где проходят учения. В Мазикино нужно убрать с одной части центральной улицы сельскохозяйственную технику — там находится молочный комплекс. Нужно переместить большегрузную технику с центра улиц.Владимир Базаров