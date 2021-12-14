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В Белгородской области размер участков для КФХ увеличили до 500 га

14 декабря 2021, 10:12
Фото: pixabay.com
Депутаты Белгородской облдумы увеличили максимальный размер земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, которые предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам. Проект закона представил врио заместителя губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин.

Он отметил, что проект разработали, чтобы поддержать социально-экономическое развитие КФХ региона, урегулировать правоотношения по предоставлению КФХ земельных участков сельскохозяйственного назначения для производства продукции на территории Белгородской области.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день на территории Белгородской области 402 КФХ, которые занимаются растениеводством. Они используют 84 168 га земель сельхозназначения. Из них 309 КФХ владеют на праве собственности земельными участками площадью от 100 до 500 га. Ещё 365 КФХ арендуют земельные участки от 100 до 500 га.

Поэтому ранее установленная норма, которая определяет максимальный размер земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности для КФХ, в 100 га уже неактуальна. Областное правительство предложило увеличить максимальный размер до 500 га. Белгородские депутаты инициативу единогласно поддержали.

Действие закона будет распространяться только на КФХ, которые претендуют на предоставление им земельных участков сельхозназначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

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