В Белгородской области размер участков для КФХ увеличили до 500 га

Согласно официальным данным, на сегодняшний день на территории Белгородской области 402 КФХ, которые занимаются растениеводством. Они используют 84 168 га земель сельхозназначения. Из них 309 КФХ владеют на праве собственности земельными участками площадью от 100 до 500 га. Ещё 365 КФХ арендуют земельные участки от 100 до 500 га.