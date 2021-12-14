В Белгородской области будут контролировать организованные выезды детей

Posted 14 декабря 2021, 12:21
Published 14 декабря 2021, 12:21
Modified 1 декабря, 08:11
Updated 1 декабря, 08:11
По словам силовика, в Белгородской области существует проблема организованной перевозки детей, в частности, на спортивные соревнования. Олег Толстой считает, что организаторы мероприятий просят родителей самостоятельно привозить детей, чтобы не создавать себе проблемы.
Мы об этом говорим давно, чтобы всю логистику доставки детей проработать. Да, есть бюрократические моменты, но мы готовы их снизить в рамках безопасности. Нужно, чтобы организаторы вовремя подавали заявки, чтобы мы осмотрели автобус и детей централизованно доставляли на мероприятия. Олег Толстой
Выслушав силовика, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил ужесточить контроль за организацией перевозок несовершеннолетних.
Мы должны чётко понимать, куда едут дети, как выполняются требования законодательства в части медицинского сопровождения, в части обеспечения норм безопасности. Да те же ремни в автобусах в сопровождении ГИБДД. Дети должны ездить по области и посещать музеи. Вячеслав Гладков
Отвечать за составление протокола, по которому должны перевозить детей, будут врио замгубернатора по социальному блоку Константин Курганский, руководитель управления по физкультуре и спорту Наталья Жигалова и начальник департамента образования Елена Тишина.