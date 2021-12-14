В Белгородской области будут контролировать организованные выезды детей

Мы об этом говорим давно, чтобы всю логистику доставки детей проработать. Да, есть бюрократические моменты, но мы готовы их снизить в рамках безопасности. Нужно, чтобы организаторы вовремя подавали заявки, чтобы мы осмотрели автобус и детей централизованно доставляли на мероприятия. Олег Толстой