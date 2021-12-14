Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В 2022 году из Белгорода будет ходить поезд в Минеральные Воды

14 декабря 2021, 08:48
Фото: ИА "Бел.Ру"
Об этом рассказал во время пресс-конференции начальник департамента строительства и транспорта Белгородской области Владимир Базаров.

По словам Владимира Базарова, в следующем году должен появиться летний поезд, который соединит Белгород и Минеральные Воды.

Что касается поездов на Юг, то появится летний поезд в Минводы. По другим направлениям информации нет, она появится ближе к весне.Владимир Базаров

Также Базаров подчеркнул, что в текущем году в регионе восстановили движение пригородных поездов на уровне доковидного 2019 года. Сейчас в регионе курсируют 44 электрички по шести направлениям.

Напомним, 13 декабря в Белгород прибыл двухэтажный поезд из Санкт-Петербурга, следовавший по маршруту № 29/30. Поезд будет курсировать каждый день. Отправление из Северной столицы — в 21:20. В Белгород он приезжает в 14:00. Из областного центра поезд будет отправляться в 16:32 с прибытием в Санкт-Петербург в 10:13. Максимальная вместимость поезда — 626 мест.

Материалы по теме
Из Белгорода начнёт ходить поезд в КисловодскЧасть поездов из Москвы в Белгород и Старый Оскол будут отправляться с нового вокзалаВ Белгород впервые приехал двухэтажный поезд: видео
#Новости#Пассажирские перевозки#Поезд#Жд переезды#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46