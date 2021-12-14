В 2022 году из Белгорода будет ходить поезд в Минеральные Воды

Напомним, 13 декабря в Белгород прибыл двухэтажный поезд из Санкт-Петербурга, следовавший по маршруту № 29/30. Поезд будет курсировать каждый день. Отправление из Северной столицы — в 21:20. В Белгород он приезжает в 14:00. Из областного центра поезд будет отправляться в 16:32 с прибытием в Санкт-Петербург в 10:13. Максимальная вместимость поезда — 626 мест.