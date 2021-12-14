В 2022 году из Белгорода будет ходить поезд в Минеральные Воды

По словам Владимира Базарова, в следующем году должен появиться летний поезд, который соединит Белгород и Минеральные Воды.
Что касается поездов на Юг, то появится летний поезд в Минводы. По другим направлениям информации нет, она появится ближе к весне.Владимир Базаров
Также Базаров подчеркнул, что в текущем году в регионе восстановили движение пригородных поездов на уровне доковидного 2019 года. Сейчас в регионе курсируют 44 электрички по шести направлениям.
Напомним, 13 декабря в Белгород прибыл двухэтажный поезд из Санкт-Петербурга, следовавший по маршруту № 29/30. Поезд будет курсировать каждый день. Отправление из Северной столицы — в 21:20. В Белгород он приезжает в 14:00. Из областного центра поезд будет отправляться в 16:32 с прибытием в Санкт-Петербург в 10:13. Максимальная вместимость поезда — 626 мест.