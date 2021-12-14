Стекачев озвучил итоги проекта массовых бесплатных зарядок в Иркутске

Стекачев отметил, что достичь всех поставленных в рамках Года спорта в Иркутске целей не удалось. Причина в том, что год был сложным, а из-за пандемии людям было совсем не до спорта. Однако, несмотря на продолжающийся коронавирусный кризис, одна спортивная инициатива все-таки была воплощена в жизнь. Речь идет о проекте массовых занятий физкультурой на открытом воздухе, пишет irkutskmedia.ru.