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Стекачев озвучил итоги проекта массовых бесплатных зарядок в Иркутске

14 декабря 2021, 11:36
Фото: er.ru
Спикер Иркутской думы Евгений Стекачев рассказал на пресс-конференции по итогам работы депутатского корпуса за год о судьбе проекта массовых занятий физкультурой для жителей города.

Стекачев отметил, что достичь всех поставленных в рамках Года спорта в Иркутске целей не удалось. Причина в том, что год был сложным, а из-за пандемии людям было совсем не до спорта. Однако, несмотря на продолжающийся коронавирусный кризис, одна спортивная инициатива все-таки была воплощена в жизнь. Речь идет о проекте массовых занятий физкультурой на открытом воздухе, пишет irkutskmedia.ru.

Инициатором выступил спикер Думы Иркутска. Его вдохновил опыт Китая, где в городах многие люди, в основном пожилые, собираются в парках и в других локациях, чтобы вместе выполнять несложные упражнения.

Идею Стекачева одобрили в депутатском корпусе и в мэрии. К реализации проекта подключили Ассоциацию операторов фитнес-индустрии Иркутской области, она предоставила квалифицированных тренеров. При помощи активных жителей были определены локации для занятий оздоровительной физкультурой. Проект был запущен в пилотном режиме.

По словам Евгения Стекачева, активность проявили жители примерно 10 округов, остальные отнеслись достаточно прохладно.

Однако обратная связь от тех, кто участвовал в оздоровительных занятиях, была получена. Инициатива пришлась людям по душе, поэтому проект решили продлить на следующий год. Организаторы решили, что 2021-й был слишком неоднозначным и трудным, что не позволяет дать объективную оценку такой сложной и массовой инициативе.

Отмечается, что в 2021 году законодательная и исполнительная власти Иркутска системно работали над развитием спорта и физкультуры. Так, было создано примерно 30 новых площадок, в том числе мультиформатных, на которых можно заниматься разными видами спорта. Помимо этого, был проведен ремонт уже действующих площадок, которые также дополнили новыми элементами.

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