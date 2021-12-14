Спикер Думы Иркутска Евгений Стекачев рассказал об использовании бюджетных средств

Также в уходящем году по предложению депутатов думы серьезно скорректировали бюджет, благодаря чему целый ряд детских садов и школ Иркутска смог устранить нарушения, которые зафиксировали надзорные органы и выдали соответствующие предписания. На дополнительно выделенные деньги удалось провести ремонт зданий. К началу этого года на устранение всех полученных такими учреждениями замечаний нужно было более чем 200 миллионов рублей, тогда как городской бюджет на данные цели предусматривал выделение около 30 миллионов рублей.