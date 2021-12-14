Спикер Думы Иркутска Евгений Стекачев рассказал об использовании бюджетных средств

По информации Стекачева, на протяжении последних двух лет структура бюджета не только одобряется депутатами, но и дополняется. Он полагает, что представительной и исполнительной власти необходимо работать в команде, находить компромиссы и разделять ответственность за принятые ими решения, пишет irkutskmedia.
«И я очень рад, что так получается”, – констатировал спикер.
В этом году каждый депутатский округ получил дополнительно по 10 миллионов рублей на работы по благоустройству территории. В первый раз это было сделано в 2011 году, когда жители Иркутска отмечали 350-летие своего города.
Тогда, 10 лет назад, положительный отклик со стороны горожан показал, что все они были вовлечены в данный процесс. С их стороны поступали предложения, на какие конкретно цели лучше могут быть потрачены эти деньги.
«Когда люди чувствуют, что они могут влиять на изменения в городе, все больше жителей начинает интересоваться этими процессами, понимать всю структуру нашей работы”, – считает Стекачев.
Дополнительные средства было решено выделить на то, чтобы привести в порядок подпорные стены, лестницы, внутриквартальные проезды, дороги в частном секторе, провести работы по благоустройству дворовых территорий, закупить оборудование, которое было установлено на детских и спортивных площадках, организовать в городе новые общественные пространства.
Также в уходящем году по предложению депутатов думы серьезно скорректировали бюджет, благодаря чему целый ряд детских садов и школ Иркутска смог устранить нарушения, которые зафиксировали надзорные органы и выдали соответствующие предписания. На дополнительно выделенные деньги удалось провести ремонт зданий. К началу этого года на устранение всех полученных такими учреждениями замечаний нужно было более чем 200 миллионов рублей, тогда как городской бюджет на данные цели предусматривал выделение около 30 миллионов рублей.
Исходя из сложившейся ситуации, депутатами было принято решение, связанное с кардинальным изменением суммы, чтобы в течение двух лет полностью покончить с данной задолженностью. В связи с чем была выделена рекордная сумма на эти цели – 115 миллионов рублей. Но за полгода, пока устранялись одни замечания, представители надзорных органов выявили новые.
«Поэтому работа продолжится», – подытожил Евгений Стекачев.