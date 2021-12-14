На развитие физической культуры в Белгородской области выделят 2,4 млрд рублей

О развитии спорта в Белгородской области рассказал замгубернатора по социальному блоку Константин Курганский. Всего на область физической культуры из бюджета региона выделят 2 млрд 384 рублей.
Деньги направят на увеличение заработной платы низкооплачиваемым категориям сотрудников, на питание спортсменов, финансирование стандартов спортивной подготовки и вновь построенных учреждений.Константин Курганский
Стоит отметить, что Белгородская область стала одной из лучших в стране в развитии спорта. Регион оказался на втором месте Национальной спортивной премии, уступив Кемеровской области. Доля белгородцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от трёх до 79 лет составляет 51,8%. За год в Белгородской области построили и ввели в эксплуатацию новые спортивные объекты.