На развитие физической культуры в Белгородской области выделят 2,4 млрд рублей

Стоит отметить, что Белгородская область стала одной из лучших в стране в развитии спорта. Регион оказался на втором месте Национальной спортивной премии, уступив Кемеровской области. Доля белгородцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от трёх до 79 лет составляет 51,8%. За год в Белгородской области построили и ввели в эксплуатацию новые спортивные объекты.