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На развитие физической культуры в Белгородской области выделят 2,4 млрд рублей

14 декабря 2021, 15:05
Фото: ИА "Бел.Ру"
Часть средств направят на увеличение зарплаты низкооплачиваемым категориям сотрудников отрасли физической культуры.

О развитии спорта в Белгородской области рассказал замгубернатора по социальному блоку Константин Курганский. Всего на область физической культуры из бюджета региона выделят 2 млрд 384 рублей.

Деньги направят на увеличение заработной платы низкооплачиваемым категориям сотрудников, на питание спортсменов, финансирование стандартов спортивной подготовки и вновь построенных учреждений.Константин Курганский

Стоит отметить, что Белгородская область стала одной из лучших в стране в развитии спорта. Регион оказался на втором месте Национальной спортивной премии, уступив Кемеровской области. Доля белгородцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от трёх до 79 лет составляет 51,8%. За год в Белгородской области построили и ввели в эксплуатацию новые спортивные объекты.

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