«Квадра» сделает перерасчет жителям 226 домов из-за ошибок УК в Липецке

В результате выяснилось, что, несмотря на работу ОДПУ в 72 домах, в октябре сотрудники УК не удосужились передать их показания в компанию. Поэтому уже в квитанциях за ноябрь жителям этих домов будет сделан расчет, который учитывает фактические показания прибора учета, а не среднемесячные показания, как в прошлом месяце. За счет этого снизится сумма платежа.