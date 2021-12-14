«Квадра» сделает перерасчет жителям 226 домов из-за ошибок УК в Липецке

Posted 14 декабря 2021, 15:49
Published 14 декабря 2021, 15:49
Modified 18 сентября 2022, 14:31
Updated 18 сентября 2022, 14:31
Как сообщает lipetsk.kp.ru, в октябре и ноябре специалисты «Квадры» в ходе контрольно-инспекционных мероприятий по сотням адресов пытались получить все актуальные данные, касающиеся поверок и фактических показаний приборов учета в этом отопительном сезоне.
В результате выяснилось, что, несмотря на работу ОДПУ в 72 домах, в октябре сотрудники УК не удосужились передать их показания в компанию. Поэтому уже в квитанциях за ноябрь жителям этих домов будет сделан расчет, который учитывает фактические показания прибора учета, а не среднемесячные показания, как в прошлом месяце. За счет этого снизится сумма платежа.
УК, обслуживающие 154 других дома, не стали передавать данные за 11 дней сентября после того, как начался отопительный сезон. В связи с этим плату за данные дни включат в ноябрьскую квитанцию на основе фактических показаний ОДПУ.
В компании напоминают, что все расчеты платы за поставленное в жилые дома тепло производятся только на основе показаний ОДПУ.