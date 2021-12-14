bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 декабря 2021, 15:49

Published 14 декабря 2021, 15:49

Modified 18 сентября 2022, 14:31

Updated 18 сентября 2022, 14:31

«Квадра» сделает перерасчет жителям 226 домов из-за ошибок УК в Липецке

«Квадра» сделает перерасчет жителям 226 домов из-за ошибок УК в Липецке

14 декабря 2021, 15:49
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Жителям 226 домов в Липецке был произведен перерасчет, учитывающий фактические показания общедомовых приборов учета (ОДПУ) тепловой энергии. Таким способом «Квадра» вынуждена исправлять бездействие в работе 50 управляющих компаний (УК), второй месяц подряд не представляющих данные ОДПУ.

Как сообщает lipetsk.kp.ru, в октябре и ноябре специалисты «Квадры» в ходе контрольно-инспекционных мероприятий по сотням адресов пытались получить все актуальные данные, касающиеся поверок и фактических показаний приборов учета в этом отопительном сезоне.

В результате выяснилось, что, несмотря на работу ОДПУ в 72 домах, в октябре сотрудники УК не удосужились передать их показания в компанию. Поэтому уже в квитанциях за ноябрь жителям этих домов будет сделан расчет, который учитывает фактические показания прибора учета, а не среднемесячные показания, как в прошлом месяце. За счет этого снизится сумма платежа.

УК, обслуживающие 154 других дома, не стали передавать данные за 11 дней сентября после того, как начался отопительный сезон. В связи с этим плату за данные дни включат в ноябрьскую квитанцию на основе фактических показаний ОДПУ.

В компании напоминают, что все расчеты платы за поставленное в жилые дома тепло производятся только на основе показаний ОДПУ.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика