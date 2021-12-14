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Posted 14 декабря 2021, 19:34

Published 14 декабря 2021, 19:34

Modified 18 сентября 2022, 14:31

Updated 18 сентября 2022, 14:31

«Квадра» по концессии заменила в Курске 23 км теплосетей

«Квадра» по концессии заменила в Курске 23 км теплосетей

14 декабря 2021, 19:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В рамках рабочей встречи в областном центре, губернатор Курской области Роман Старовойт и генеральный директор ПАО «Квадра» Семен Сазонов обговорили итоги первого года концессии и будущее развитие объектов теплосетевого комплекса.

По словам Сазонова, «Квадра» выделила 830 миллионов рублей, чтобы подготовить системы теплоснабжения региона к зиме. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Компания заменила рекордные 36 км теплосетей, 23 км из которых — в рамках концессионного соглашения, сообщает kursk-izvestia.ru.

Он также сказал, что за первый год концессии объем перекладки теплосетей в Курске увеличился вдвое, выделив огромные средства в систему теплоснабжения. Благодаря поддержке федеральных, региональных и муниципальных властей, в городе проводится комплексная работа по совершенствованию теплосетей. При этом было решено скорректировать объемы работы в сторону увеличения из-за высокой изношенности теплосетей, т. к. для компании важным является качество и надежность теплоснабжения в городе.

В 2021 году самые масштабные работы проводились на пр-те Дружбы и ул. Орловской (заменено 2,7 км), ул. Радищева, Ленина, Марата и Почтовой (2,5 км), на ул. 50 лет Октября и Пучковка (больше двух километров).

Роман Старовойт отметил, что из-за постоянного недополучения финансирования во многих городах сети коммунального хозяйства находятся в аварийном или предаварийном состоянии. Теплосети в Курске не являются исключением. Было принято решение подписать первую концессию по обновлению теплосетей. Этим летом выполнялись большие объемы работ. Задача следующего года — сделать так, чтобы у жителей Курска было минимум неудобств.

Также на мероприятии обговорили планы по замене муниципальных теплосетей и модернизации теплопунктов на следующий год. Так, в 2022 году компания планирует по концессии реконструировать около 20 км трубопроводов.

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