«Квадра» по концессии заменила в Курске 23 км теплосетей

Posted 14 декабря 2021, 19:34
Published 14 декабря 2021, 19:34
Modified 18 сентября 2022, 14:31
Updated 18 сентября 2022, 14:31
По словам Сазонова, «Квадра» выделила 830 миллионов рублей, чтобы подготовить системы теплоснабжения региона к зиме. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Компания заменила рекордные 36 км теплосетей, 23 км из которых — в рамках концессионного соглашения, сообщает kursk-izvestia.ru.
Он также сказал, что за первый год концессии объем перекладки теплосетей в Курске увеличился вдвое, выделив огромные средства в систему теплоснабжения. Благодаря поддержке федеральных, региональных и муниципальных властей, в городе проводится комплексная работа по совершенствованию теплосетей. При этом было решено скорректировать объемы работы в сторону увеличения из-за высокой изношенности теплосетей, т. к. для компании важным является качество и надежность теплоснабжения в городе.
В 2021 году самые масштабные работы проводились на пр-те Дружбы и ул. Орловской (заменено 2,7 км), ул. Радищева, Ленина, Марата и Почтовой (2,5 км), на ул. 50 лет Октября и Пучковка (больше двух километров).
Роман Старовойт отметил, что из-за постоянного недополучения финансирования во многих городах сети коммунального хозяйства находятся в аварийном или предаварийном состоянии. Теплосети в Курске не являются исключением. Было принято решение подписать первую концессию по обновлению теплосетей. Этим летом выполнялись большие объемы работ. Задача следующего года — сделать так, чтобы у жителей Курска было минимум неудобств.
Также на мероприятии обговорили планы по замене муниципальных теплосетей и модернизации теплопунктов на следующий год. Так, в 2022 году компания планирует по концессии реконструировать около 20 км трубопроводов.