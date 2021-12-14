«Квадра» по концессии заменила в Курске 23 км теплосетей

Он также сказал, что за первый год концессии объем перекладки теплосетей в Курске увеличился вдвое, выделив огромные средства в систему теплоснабжения. Благодаря поддержке федеральных, региональных и муниципальных властей, в городе проводится комплексная работа по совершенствованию теплосетей. При этом было решено скорректировать объемы работы в сторону увеличения из-за высокой изношенности теплосетей, т. к. для компании важным является качество и надежность теплоснабжения в городе.