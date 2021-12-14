Гладков попросил главу Белоблводоканала объяснить данные о неосвоении бюджета

Posted 14 декабря 2021, 07:21
Published 14 декабря 2021, 07:21
Modified 1 декабря, 08:25
Updated 1 декабря, 08:25
На прошлой неделе местные СМИ пестрили новостями о том, что ГУП «Белоблводоканал», получив из областного бюджета 1,5 млрд рублей, освоил к концу года только 541 млн рублей. Тогда в организации ИА «Бел.Ру» сообщили, что угрозы неосвоения бюджета нет и всё идёт по плану.
На оперсовещании 13 декабря вопрос, успеет ли организация выполнить все работы в срок и правдива ли информация о возможных проблемах с освоением бюджета, главе Белоблводоканала Сергею Тараканову задал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Руководитель организации заверил Гладкова, что отставаний нет и всё идёт по графику.
Даже если взять поставку станций водоподготовки, то это декабрь. Некоторые работы были начаты летом, и они заканчиваются в ноябре-декабре этого года. Сергей Тараканов
Гладков попросил своих подчинённых провести для ГУП «Белоблводоканал» лекцию о том, как подавать информацию, чтобы её не воспринимали в неправильном ключе.
Согласно докладу Тараканова, на обслуживании Белоблводоканала находится 459 583 абонента. По словам главы организации, в 2021 году показатели износа сетей водоснабжения будут снижены до 62,3%, водозаборных скважин — до 65%, водонапорных башен — до 75%. В целом уровень потерь системы водоснабжения будет снижен с 27% до 25,6%.
Кроме того, благодаря реализации мероприятий 40 тысяч человек перестанут испытывать нехватку воды, 152 тысячи человек получат воду надлежащего качества, 160 624 человека почувствуют улучшение в сфере водоотведения и водоочистки.
Что касается финансов, то на 13 декабря этого года обеспеченность по заключённым контрактам по всем мероприятиям равна 2,6 млрд рублей. Строительная готовность по объектам капитального строительства составляет 97%.
Что касается кассового исполнения по заключённым контрактам, оно превысило 1,4 млрд рублей.