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Posted 14 декабря 2021, 07:21

Published 14 декабря 2021, 07:21

Modified 1 декабря, 08:25

Updated 1 декабря, 08:25

Гладков попросил главу Белоблводоканала объяснить данные о неосвоении бюджета

14 декабря 2021, 07:21
Сюжет
Губернатор
В Белоблводоканале заявили, что отставаний по срокам нет, и отметили, что информация не соответствует действительности.

На прошлой неделе местные СМИ пестрили новостями о том, что ГУП «Белоблводоканал», получив из областного бюджета 1,5 млрд рублей, освоил к концу года только 541 млн рублей. Тогда в организации ИА «Бел.Ру» сообщили, что угрозы неосвоения бюджета нет и всё идёт по плану.

На оперсовещании 13 декабря вопрос, успеет ли организация выполнить все работы в срок и правдива ли информация о возможных проблемах с освоением бюджета, главе Белоблводоканала Сергею Тараканову задал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Руководитель организации заверил Гладкова, что отставаний нет и всё идёт по графику.

Даже если взять поставку станций водоподготовки, то это декабрь. Некоторые работы были начаты летом, и они заканчиваются в ноябре-декабре этого года. Сергей Тараканов

Гладков попросил своих подчинённых провести для ГУП «Белоблводоканал» лекцию о том, как подавать информацию, чтобы её не воспринимали в неправильном ключе.

Согласно докладу Тараканова, на обслуживании Белоблводоканала находится 459 583 абонента. По словам главы организации, в 2021 году показатели износа сетей водоснабжения будут снижены до 62,3%, водозаборных скважин — до 65%, водонапорных башен — до 75%. В целом уровень потерь системы водоснабжения будет снижен с 27% до 25,6%.

Кроме того, благодаря реализации мероприятий 40 тысяч человек перестанут испытывать нехватку воды, 152 тысячи человек получат воду надлежащего качества, 160 624 человека почувствуют улучшение в сфере водоотведения и водоочистки.

Что касается финансов, то на 13 декабря этого года обеспеченность по заключённым контрактам по всем мероприятиям равна 2,6 млрд рублей. Строительная готовность по объектам капитального строительства составляет 97%.

Что касается кассового исполнения по заключённым контрактам, оно превысило 1,4 млрд рублей.

#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Водоканал#Эксклюзив#Вячеслав Гладков#Белоблводоканал#ГУП «Белоблводоканал»
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