Гладков попросил главу Белоблводоканала объяснить данные о неосвоении бюджета

На прошлой неделе местные СМИ пестрили новостями о том, что ГУП «Белоблводоканал», получив из областного бюджета 1,5 млрд рублей, освоил к концу года только 541 млн рублей. Тогда в организации ИА «Бел.Ру» сообщили, что угрозы неосвоения бюджета нет и всё идёт по плану.