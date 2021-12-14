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Posted 14 декабря 2021, 06:20

Published 14 декабря 2021, 06:20

Modified 1 декабря, 08:45

Updated 1 декабря, 08:45

Белгородцев попросили придумать название для конкурса бизнесменов за iPad

14 декабря 2021, 06:20
Сюжет
Конкурс
Девайс разыграют в рамках старта проекта, который поможет 400 местным жителям стать предпринимателями. О конкурсе в соцсетях рассказал губернатор.

В январе 2022 года в Белгородской области начнётся проект, который позволит амбициозным и предприимчивым белгородцам самореализоваться в бизнесе. Поддержку на первоначальных этапах становления будущим предпринимателям будет оказывать правительство Белгородской области.

Отберём 400 человек с наиболее чётко сформулированным желанием и идеей. Сопроводим эту идею до самого бизнеса и предоставим формы государственной поддержки. Лучшие получат гранты. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Как отметил чиновник в соцсети, для проведения конкурса готово всё, однако названия у него так и нет. Гладков предложил белгородцам самостоятельно дать имя проекту.

Свои идеи нужно прислать на официальный сайт конкурса до 25 декабря включительно. Победителя определит голосованием конкурсная комиссия из региональных чиновников, руководителей организаций по поддержке бизнеса, а также уполномоченный по правам предпринимателей в регионе.

27 декабря будет объявлено имя победителя конкурса названий. Счастливчик получит Apple iPad.

#Новости#Общество#Белгородская область#Конкурс#Губернатор#Название#Бизнес#Вячеслав Гладков
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