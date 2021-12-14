Белгородская компания выплатила более 1,6 млн рублей за просрочку по кредиту

Со счёта строительной компании списали более 1,6 млн рублей за долги по кредитам и неисполнение обязательств перед приставами. Из общей суммы в качестве исполнительского сбора списали 105 тыс. рублей.
Строительная компания взяла кредит, однако условия договора нарушила, что привело к образованию задолженности. По решению суда организацию обязали выплатить 1 млн 508 тыс. рублей.
Соответствующие документы поступили в отделение службы судебных приставов. Добровольно в положенные сроки компания «Азимут Строй» долги выплачивать не стала.
За несвоевременное погашение задолженности со счёта компании списали исполнительский сбор в размере 105 тыс. рублей, а также и сам долг в размере 1,5 млн рублей. В результате все долги были погашены в полном объёме.