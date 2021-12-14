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Белгородская компания выплатила более 1,6 млн рублей за просрочку по кредиту

14 декабря 2021, 07:24
Фото: ИА «Бел.Ру»
Приставы взыскали с ООО «Азимут Строй» долги по кредитам и исполнительский сбор. Об этом сообщили в региональном УФССП.

Со счёта строительной компании списали более 1,6 млн рублей за долги по кредитам и неисполнение обязательств перед приставами. Из общей суммы в качестве исполнительского сбора списали 105 тыс. рублей.

Строительная компания взяла кредит, однако условия договора нарушила, что привело к образованию задолженности. По решению суда организацию обязали выплатить 1 млн 508 тыс. рублей.

Соответствующие документы поступили в отделение службы судебных приставов. Добровольно в положенные сроки компания «Азимут Строй» долги выплачивать не стала.

За несвоевременное погашение задолженности со счёта компании списали исполнительский сбор в размере 105 тыс. рублей, а также и сам долг в размере 1,5 млн рублей. В результате все долги были погашены в полном объёме.

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#Новости#Уфссп россии#Судебные приставы#Уфссп#ООО «Азимут Строй»#Кредит#Экономика
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