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Posted 14 декабря 2021, 11:13

Published 14 декабря 2021, 11:13

Modified 1 декабря, 08:47

Updated 1 декабря, 08:47

Александр Сергиенко рассказал о своём новом месте работы

14 декабря 2021, 11:13
Сюжет
Назначение
Бывший глава администрации Старооскольского горокруга стал гендиректором ООО «Газпром Межрегионгаз Белгород», также он будет руководить АО «Газпром газораспределение Белгород». О назначении Сергиенко рассказал на своей странице в соцсети.

Александр Сергиенко официально назначен генеральным директором ООО «Газпром Межрегионгаз Белгород». По его словам, одновременно он будет руководить региональной компанией по реализации газа АО «Газпром газораспределение Белгород».

«Сегодня решение о моём назначении приобрело официальный статус», — сообщил Сергиенко 14 декабря.

Александр Сергиенко ранее работал в администрациях Шебекинского горокруга, Корочанского и Белгородского районов. В январе 2018 года он официально возглавил администрацию Старооскольского горокруга.

6 декабря 2021 года губернатор Вячеслав Гладков сообщил о том, что Александр Сергиенко оставит пост главы администрации. На заседании совета депутатов Старооскольского горокруга бывшего руководителя наградили медалью «За заслуги перед Землёй Белгородской» I степени.

В рейтинге топ-100 влиятельных людей Белгородской области Александр Сергиенко занял 18-е место.

Напомним, что сейчас врио главы администрации Старооскольского горокруга является Андрей Чесноков. Конкурс на замещение должности проведут 21 января.

#Новости#Общество#Газпром газораспределение Белгород#Газпром межрегионгаз Белгород#Назначение#Александр Сергиенко#Новости Старого Оскола
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