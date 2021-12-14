Александр Сергиенко рассказал о своём новом месте работы

Posted 14 декабря 2021, 11:13
Published 14 декабря 2021, 11:13
Modified 1 декабря, 08:47
Updated 1 декабря, 08:47
Александр Сергиенко официально назначен генеральным директором ООО «Газпром Межрегионгаз Белгород». По его словам, одновременно он будет руководить региональной компанией по реализации газа АО «Газпром газораспределение Белгород».
«Сегодня решение о моём назначении приобрело официальный статус», — сообщил Сергиенко 14 декабря.
Александр Сергиенко ранее работал в администрациях Шебекинского горокруга, Корочанского и Белгородского районов. В январе 2018 года он официально возглавил администрацию Старооскольского горокруга.
6 декабря 2021 года губернатор Вячеслав Гладков сообщил о том, что Александр Сергиенко оставит пост главы администрации. На заседании совета депутатов Старооскольского горокруга бывшего руководителя наградили медалью «За заслуги перед Землёй Белгородской» I степени.
Напомним, что сейчас врио главы администрации Старооскольского горокруга является Андрей Чесноков. Конкурс на замещение должности проведут 21 января.