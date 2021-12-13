Закон о блокировке маркетплейсов по продаже БАДов вновь продвигают в Госдуме

В дальнейшем избавить рынок России от иностранной продукции попытался депутат Госдумы Александр Прокопьев. Советующий призыв о помощи поступил от депутата к замминистра промышленности и торговли. В частности, депутат попросил оказать содействие в продвижении законопроекта и возобновить его рассмотрение в Госдуме. При этом сообщается, что Александр Прокопьев официально не числится в соавторах поправок, но является сыном генерального директора компании «Эвалар» Ларисы Прокопьевой, которая присутствовала на переговорах с замглавой министерства.