Закон о блокировке маркетплейсов по продаже БАДов вновь продвигают в Госдуме

Специалисты сообщают, что законопроект учитывает интересы только одной коммерческой фирмы, а именно компании «Эвалар», крупнейшего отечественного производителя биологически активных добавок, пишут »Новые Известия».
Эксперты считают, что досудебная блокировка маркетплейсов, продающих БАДы, выгодна именно данной компании. При этом интернет-магазины имеют все международные сертификаты соответствия.
В частности, предлагается внести изменения в два федеральных закона: «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и в третью статью закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
При этом авторы документа сообщают, что закон разработан для повышения конкурентного преимущества экономики России, а также для укрепления здоровья и повышения качества жизни населения. Эксперты придерживаются мнения, что документ лишь нацелен на устранение конкурентов компании. Сообщается, что данная мысль подтверждается множеством совпадений.
Компания начала борьбу со своими конкурентами еще три года назад, когда авторы законопроекта потребовали через Генпрокуратуру России заблокировать крупнейшего конкурента компании — маркетплейс iHerb. Об этом говорилось в обращении руководителя общественной организации «Народный контроль» Николая Якушева, который является бывшей главой дочерней комании «Эвалара» — «Биофарматор». Тогда авторы законопроекта потерпели неудачу, они не смогли заблокировать зарубежный интернет-магазин.
В дальнейшем избавить рынок России от иностранной продукции попытался депутат Госдумы Александр Прокопьев. Советующий призыв о помощи поступил от депутата к замминистра промышленности и торговли. В частности, депутат попросил оказать содействие в продвижении законопроекта и возобновить его рассмотрение в Госдуме. При этом сообщается, что Александр Прокопьев официально не числится в соавторах поправок, но является сыном генерального директора компании «Эвалар» Ларисы Прокопьевой, которая присутствовала на переговорах с замглавой министерства.
В свою очередь, представители ассоциации компаний интернет-торговли попытались предотвратить волюнтаристское регулирование на рынке и обратились в правительство и администрацию президента России. Они попросили не спешить с принятием решения по законопроекту, который может навредит не только потребителям и другим участникам рынка, но и самому рынка, сделав его монополизированным.
Авторы проекта закона предложили запретить распространение информации о розничной онлайн-продаже пищевых продуктов, не имеющих сертификатов соответствия и качества согласно закону РФ о техническом регулировании.
В комментарии Минюста к предыдущей версии закона говорилось о том, что закон о техническом регулировании не распространяется на БАДы, согласно правовым актам ЕАЭС. В частности, речь идет о товаре, который транспортируется в составе экспресс-грузов и в международных почтовых отправлениях.
Сообщается, что новые поправки в проект закона учитывают оценку Минюста. Однако в целом закон не улучшился, поскольку он содержит прежнюю идею о запрете любых сайтов, продающих БАДы.