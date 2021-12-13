В Белгородской области ГИБДД просит купить фоторадары, встроенные в мигалки

Posted 13 декабря 2021, 13:50
Published 13 декабря 2021, 13:50
Modified 1 декабря, 08:36
Updated 1 декабря, 08:36
Во время оперсовещания 13 декабря глава региональной ГИБДД Олег Толстой попросил закупить для экипажей экспериментальные приборы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, которые встроены в мигалки патрульных машин.
Производят такое чудо техники в Смоленской области за 13,5 млн рублей, отметили в правительстве.
По словам силовика, прибор имеет обзор в 360 градусов и позволяет фиксировать множество нарушений, в том числе и поиск автомобилей, которые находятся в федеральном розыске.
Там оно себя хорошо зарекомендовало, подчеркнул Толстой. Также эффективностью работы прибора довольны и в федеральном центре. Белгородская область хочет начать использовать такое экспериментальное оборудование в своей работе.
Глава регионального депфина Владимир Боровик напомнил присутствующим о целесообразности подобных решений, ведь в бюджет регион денег, скорее всего, не получит. Главное заключение чиновника — не торопиться с решением.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поддержал предложение Боровика. Решение о покупке фоторадаров примут позже после всестороннего рассмотрения.