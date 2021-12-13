Мокрый снег и дождь испортят настроение белгородцам 14 декабря

14 декабря над Белгородской областью будет облачно. Местами пройдёт небольшой мокрый снег, чередуясь с дождём. Будет туманно, а на дорогах появится гололедица.
При юго-восточном ветре до 10 метров в секунду ночью будет до пяти градусов мороза. Днём не сильно потеплеет — максимум до двух градусов выше нуля.
В Белгороде во вторник будет пасмурно, но без осадков. Ночью будет до -2 °С, днём температура не поднимется выше нуля.
В Старом Осколе будет на один градус холоднее. В Новом Осколе — тоже до нуля. В Валуйках столбик термометра подтянется до отметки в +1 °С.