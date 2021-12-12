Проблемы с детским садом и провал асфальта в Белгороде: чем запомнилось 12 декабря

Два месяца назад на перекрёстке бульвара Юности и улицы Будённого в Белгороде сделали ремонт. Однако 12 декабря участок дороги там провалился.
В Сети появилось видео, на котором рабочие Белоблводоканала пробивали асфальт и вычерпывали воду из ямы.
Белоблводоканал сообщил об аварийном отключении воды нескольких домов улиц.
В Старом Осколе подрядчик, который строит детский сад в микрорайоне Дубрава, не успевает сдать объект до конца года. Учреждение возводят в рамках национального проекта «Демография».
Глава регионального дептранса Владимир Базаров предложил впредь не допускать подрядчиков, которые срывают сроки сдачи объектов, к строительству в области.
Белгородская область получит 1 млрд рублей на капитальный ремонт 23 школ. Общеобразовательные учреждения будут реконструировать в течение двух лет.
Также в рамках региональной программы в нормативное состояние приведут почти 50 школ и 10 детских садов.