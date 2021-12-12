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Проблемы с детским садом и провал асфальта в Белгороде: чем запомнилось 12 декабря

12 декабря 2021, 16:00
Фото: Бел.Ру
Подрядчик сорвал сроки по строительству детсада, регион получит более 1 млрд рублей на капремонт школ, а на Харгоре после капремонта провалился участок дороги.

Ремонт после ремонта

Два месяца назад на перекрёстке бульвара Юности и улицы Будённого в Белгороде сделали ремонт. Однако 12 декабря участок дороги там провалился.

В Сети появилось видео, на котором рабочие Белоблводоканала пробивали асфальт и вычерпывали воду из ямы.

Белоблводоканал сообщил об аварийном отключении воды нескольких домов улиц.

В Белгороде после капремонта провалился участок дороги
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Опоздание наказуемо

В Старом Осколе подрядчик, который строит детский сад в микрорайоне Дубрава, не успевает сдать объект до конца года. Учреждение возводят в рамках национального проекта «Демография».

Глава регионального дептранса Владимир Базаров предложил впредь не допускать подрядчиков, которые срывают сроки сдачи объектов, к строительству в области.

В Старом Осколе из-за ошибки подрядчика не успевают построить детсад по нацпроекту
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Деньги не проблема

Белгородская область получит 1 млрд рублей на капитальный ремонт 23 школ. Общеобразовательные учреждения будут реконструировать в течение двух лет.

Также в рамках региональной программы в нормативное состояние приведут почти 50 школ и 10 детских садов.

Белгородская область получит более 1 млрд рублей на капремонт школ
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#Новости#Белгород#Нацпроект#Авария#Детский сад#Школа#Асфальт#Старый Оскол#Эксклюзив#Общество
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