Белгородская область выиграла в фестивале «Игры ГТО»

Posted 12 декабря 2021, 09:16
Published 12 декабря 2021, 09:16
Modified 1 декабря, 08:45
Updated 1 декабря, 08:45
Стоит отметить, что в этом году Белгородская область на правах победителя прошлых «Игр ГТО» стала площадкой для проведения всероссийского фестиваля. Соревнования проходили в несколько этапов. Организатором выступило Министерство спорта.
Как отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, соревнования проводились с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
На «Играх ГТО» в этом году Белгородская область вновь одержала победу, поэтому в 2022-м регион вновь соберёт лучших спортсменов со всей страны.
Также за первое место Белгородская область получила 5 млн рублей на развитие спортивной инфраструктуры.
В день победы региона на фестивале губернатор встретился с заместителем министра спорта РФ Одесом Байсултановым. Гладков попросил ведомство поддержать область в проведении «Кросса нации», а также сообщил о намерении сделать Белгородскую область спортивной столицей в ЦФО.
По итогу встречи стороны подписали антидопинговое соглашение.