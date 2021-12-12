Белгородская область выиграла в фестивале «Игры ГТО»

В день победы региона на фестивале губернатор встретился с заместителем министра спорта РФ Одесом Байсултановым. Гладков попросил ведомство поддержать область в проведении «Кросса нации», а также сообщил о намерении сделать Белгородскую область спортивной столицей в ЦФО.