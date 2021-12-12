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Posted 12 декабря 2021, 09:16

Published 12 декабря 2021, 09:16

Modified 1 декабря, 08:45

Updated 1 декабря, 08:45

Белгородская область выиграла в фестивале «Игры ГТО»

12 декабря 2021, 09:16
Сюжет
Губернатор
Регион одержал победу второй раз подряд и получил 5 млн рублей на развитие спортивной инфраструктуры, сообщил губернатор Гладков.

Стоит отметить, что в этом году Белгородская область на правах победителя прошлых «Игр ГТО» стала площадкой для проведения всероссийского фестиваля. Соревнования проходили в несколько этапов. Организатором выступило Министерство спорта.

Как отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, соревнования проводились с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

На «Играх ГТО» в этом году Белгородская область вновь одержала победу, поэтому в 2022-м регион вновь соберёт лучших спортсменов со всей страны.

Также за первое место Белгородская область получила 5 млн рублей на развитие спортивной инфраструктуры.

В день победы региона на фестивале губернатор встретился с заместителем министра спорта РФ Одесом Байсултановым. Гладков попросил ведомство поддержать область в проведении «Кросса нации», а также сообщил о намерении сделать Белгородскую область спортивной столицей в ЦФО.

По итогу встречи стороны подписали антидопинговое соглашение.

#Новости#Белгородская область#Спорт#Гто#Губернатор#Вячеслав Гладков
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