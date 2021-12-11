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В Белгородской области 250 семей с детьми-инвалидами получат квартиры

11 декабря 2021, 14:14
Фото: ИА «Бел.Ру»
В 2022 году в регионе стартует программа по обеспечению семей с детьми-инвалидами жильём. Они смогут получить квартиры бесплатно в течение трёх лет, сообщили в пресс-службе областного правительства. Для участия в программе есть одно обязательное условие.

В Белгородской области уже в следующем году запустят программу по обеспечению жильём семей с детьми-инвалидами. В течение трёх лет квартиры смогут получить бесплатно около 250 семей.

В 2022 году жильё должны приобрести для 80 участников программы. В процессе специалисты будут изучать, насколько эффективно реализуется проект и как его можно доработать.

Губернатор Вячеслав Гладков добавил, что для участия в программе есть обязательное условие — уровень дохода, который должен быть ниже прожиточного минимума. Напомним, что на 2022 год его величина на душу населения в Белгородской области составит 10 629 рублей.

У нас пока нет возможности обеспечить всех нуждающихся. Но мы начинаем решать жилищные проблемы тех, кому хуже всего.Вячеслав Гладков

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