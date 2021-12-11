В Белгородской области 250 семей с детьми-инвалидами получат квартиры

В Белгородской области уже в следующем году запустят программу по обеспечению жильём семей с детьми-инвалидами. В течение трёх лет квартиры смогут получить бесплатно около 250 семей.
В 2022 году жильё должны приобрести для 80 участников программы. В процессе специалисты будут изучать, насколько эффективно реализуется проект и как его можно доработать.
Губернатор Вячеслав Гладков добавил, что для участия в программе есть обязательное условие — уровень дохода, который должен быть ниже прожиточного минимума. Напомним, что на 2022 год его величина на душу населения в Белгородской области составит 10 629 рублей.
У нас пока нет возможности обеспечить всех нуждающихся. Но мы начинаем решать жилищные проблемы тех, кому хуже всего.Вячеслав Гладков