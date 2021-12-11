В Белгороде не успели в срок завершить работы в футбольном манеже

Posted 11 декабря 2021, 08:12
Published 11 декабря 2021, 08:12
Modified 1 декабря, 08:36
Updated 1 декабря, 08:36
Работы в футбольном манеже на улице Белинского в Белгороде должны были завершить 10 декабря. Однако не получилось: планам помешали проблемы с куполом.
Строители не успевают по техническим причинам: пришёл бракованный купол. Но не буду сильно их ругать. И так идут с опережением на год вперёд.Вячеслав Гладков
Теперь закончить работы поручили до 25 декабря. За это время должны решить проблему с куполом, оборудовать освещение и проработать вопросы противопожарной безопасности.
После открытия 30 декабря в манеже проведут региональные соревнования по футболу на призы Деда Мороза.
Как сообщил губернатор, дети смогут играть на новом объекте бесплатно. Манеж будет доступен и для горожан, не занимающихся спортом профессионально: для них обещали разработать специальный регламент.
Объект построили по нацпроекту «Спорт — норма жизни». На работы направили более 480 млн рублей.
О бракованном куполе ранее рассказал начальник регионального департамента строительства и транспорта Владимир Базаров. По его словам, некачественный купол в Белгород привезли из Словении. Ранее из-за купола, напомним, возбудили два уголовных дела по статьям за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.
И это не единственные проблемы с манежем, о которых сообщалось. Так, в начале июня на объекте работали всего 12 человек. Затем стало известно, что бетонное основание залили с нарушениями строительных норм.