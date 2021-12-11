РЭО представил статуэтки, созданные по принципу апсайклинга

Арт-объединение Recycle Group было создано 15 лет назад, в 2006 году. За это время его основателям, авторам статуэтки, арт-экологам Егору Кузнецову и Андрею Блохину удалось поработать с таким крупным мировым брендом в индустрии моды, как Dior. Также художники участвовали в Венецианской биеннале и были отмечены Премией Кандинского. А работы художников нередко появляются на выставках в галереях как в России, так и за рубежом.