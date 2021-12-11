РЭО представил статуэтки, созданные по принципу апсайклинга

Авторами концепции являются художники арт-объединения Recycle Group. Статуэтка была создана из мусорных отходов, каждая будет оснащена QR-кодом, пишет 360tv.ru.
По словам главы компании, премия присуждается за разумное потребление и заботу об окружающей среде. В связи с этим авторы концепции статуэтки решили создать объект из переработанного материала, что соответствует принципам апсайклинга — главного модного тренда в мире на сегодняшний день.
«Производство новых статуэток привело бы к отходообразованию, а зачем лишний раз загрязнять природу? Поэтому художники нашли среди мусора обычные пластиковые бутылки, вымыли их, и теперь это произведения искусства», — рассказал глава компании.
Денис Буцаев подчеркнул, что технологии и цифровизация — еще один инструмент более осознанного потребления. Отмечается, что при наведении на QR-код появляется чистейшая капля воды в дополненной реальности.
«Чистейшая капля воды в дополненной реальности — это символ того, к чему стремится Российский экологический оператор и, надеюсь, все жители России — к чистоте нашей планеты», — сообщил гендиректор ППК «РЭО».
Таким образом, статуэтка — это, по сути, зеленая пластиковая бутылка. При этом QR-код доступен для сканирования после установки мобильного приложения Recycle Group. Дополненную реальность можно записать на видео или сфотографировать.
Арт-объединение Recycle Group было создано 15 лет назад, в 2006 году. За это время его основателям, авторам статуэтки, арт-экологам Егору Кузнецову и Андрею Блохину удалось поработать с таким крупным мировым брендом в индустрии моды, как Dior. Также художники участвовали в Венецианской биеннале и были отмечены Премией Кандинского. А работы художников нередко появляются на выставках в галереях как в России, так и за рубежом.
«Зеленую премию» организует ППК «РЭО». Конкурс проводится в рамках реформы обращения с ТКО. Участники конкурса будут соревноваться в семи категориях: культура и искусство, бренды, общественные организации и волонтеры, медиапроекты, образовательные учреждения, а также две категории будут представлены отдельно в «Зеленом рейтинге» — это региональные операторы по обращению с ТКО и субъекты РФ.
В настоящее время идет сбор заявок на участие в конкурсе. Отправить заявку можно до 1 декабря 2021 года. Информация о конкурсе доступна на официальном сайте компании в разделах «Зеленый рейтинг» и «Зеленая премия».