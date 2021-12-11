Почему умершая оскольчанка не попала в статистику летальных исходов среди привитых

Ранее в регионе обсуждали историю оскольчанки, которая сделала первую прививку от ковида и уже через полчаса после неё попала в больницу. По словам главврача окружной больницы в Старом Осколе Светланы Немцевой, ситуацию слишком приукрасили, в том числе медики, которые сфотографировали женщину на фоне аппарата ИВЛ, хотя у неё было только низкое давление. Врач отметила, что семья в итоге извинилась за шумиху в соцсетях.