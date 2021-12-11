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Почему умершая оскольчанка не попала в статистику летальных исходов среди привитых

11 декабря 2021, 11:50
Фото: ИА «Бел.Ру»
В Старом Осколе скончалась вакцинированная женщина. Однако местные власти сообщали, что случаев смерти от коронавируса среди привитых в городе не было. Депздрав в ответе на запрос редакции «9 канала» разъяснил ситуацию и сообщил, сколько на самом деле зарегистрировали летальных исходов среди привитых пациентов.

1 ноября в Старом Осколе от коронавируса скончалась 68-летняя местная жительница. Её дочь рассказала, что женщина ранее вакцинировалась от ковида. В то же время местные власти сообщали, что в городе не было случаев смерти от коронавируса среди привитых.

Ситуацию журналистам разъяснили в региональном департаменте здравоохранения. По данным ведомства, летальные исходы попадают в ковидную статистику после патологоанатомического исследования биоматериала. Оно в свою очередь может длиться до месяца.

Заключение по скончавшейся пациентке поступило 27 ноября. Подтверждено, что причиной смерти стал ковид.

Оказалось, что депздрав не ведёт мониторинг среди умерших вакцинированных пациентов отдельно по районам и горокругам, так как это не предусмотрено федеральными требованиями.

Что касается статистики в целом по Белгородской области, то из общего числа привитых на момент ответа коронавирусом заразились 2,8%. С ковидом попали в больницу 0,84% вакцинированных. У этих пациентов в основном лёгкая и средне-тяжёлая форма заболевания.

Скончались в регионе, согласно официальной статистике депздрава, 0,09% привитых. Уточняется, что большинство из них страдало хроническими болезнями.

Ранее в регионе обсуждали историю оскольчанки, которая сделала первую прививку от ковида и уже через полчаса после неё попала в больницу. По словам главврача окружной больницы в Старом Осколе Светланы Немцевой, ситуацию слишком приукрасили, в том числе медики, которые сфотографировали женщину на фоне аппарата ИВЛ, хотя у неё было только низкое давление. Врач отметила, что семья в итоге извинилась за шумиху в соцсетях.

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