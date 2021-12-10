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ВКонтакте назвала самые обсуждаемые персоны и темы 2021 года

10 декабря 2021, 09:41
Фото: ВКонтакте
Рейтинг составлялся с помощью системы анализа соцмедиа и СМИ Brand Analytics.

Учитывались упоминания в публичных записях и комментариях соцсети с января по декабрь.

Выяснилось, что больше всего пользователей ВКонтакте интересуют политика и музыканты. Уже несколько лет подряд рейтинг персон возглавляет президент России Владимир Путин. Также в топе этого года президенты других стран: Владимир Зеленский, Александр Лукашенко и 45-й президент США Дональд Трамп.

Самой волнующей темой 2021 года остаётся пандемия COVID-19. Связанные с ней вопросы заняли первые места рейтинга: они обсуждались в записях и комментариях ВКонтакте суммарно 68,5 млн раз. Пользователи соцсети писали не только про коронавирус, но и про вакцинацию, удалённую работу, осенний локдаун и систему QR-кодов.

В течение года пользователи социальной сети активно обсуждали общественно-политические новости: к примеру, выборы в Госдуму, протесты, Всероссийскую перепись населения, строительство газопровода «Северный поток» и события в Нагорном Карабахе.

Музыканты заняли в рейтинге персон 7 из 15 позиций. К примеру, на третьем месте топа — k-pop-группа BTS. Среди причин повышенного внимания к музыкальной сфере — многочисленные новости этого года: дуэт Artik & Asti объявил о смене состава, а Ramil’, Zivert, Егор Крид и MORGENSHTERN представили новые альбомы.

Традиционно в рейтинг тем попадают популярные культурные события. В этом году ВКонтакте делились мнением об игре Cyberpunk 2077, следили за «Евровидением» и премией «Оскар», переживали за судьбу главного героя сериала «Игра в кальмара». В список самых упоминаемых тем вошли и главные спортивные события 2021-го — чемпионат Европы по футболу и летняя Олимпиада в Токио. Также пользователи соцсети стали вновь интересоваться биткоином: радовались и грустили из-за взлётов и падений криптовалюты.

Кроме того, ВКонтакте отметила скачок интереса пользователей к космической теме, поэтому добавила в этом году спецноминацию «Просто космос». В неё попали актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. В октябре 2021 Юлия и Клим начали съёмки фильма «Вызов» на борту Международной космической станции. Также пользователей интересовали события, связанные с основателем компании SpaceX Илоном Маском и его проектами.

Персоны года

  1. Владимир Путин — 13,04 млн упоминаний.
  2. Алексей Навальный — 4,45 млн.
  3. BTS — 2,20 млн.
  4. MORGENSHTERN — 2,01 млн.
  5. Владимир Зеленский — 1,26 млн.
  6. Дональд Трамп — 1,15 млн.
  7. Александр Лукашенко — 1,05 млн.
  8. Ольга Бузова — 1 млн.
  9. Artik & Asti — 992,4 тыс.
  10. Хабиб Нурмагомедов — 943,2 тыс.
  11. Криштиану Роналду — 863 тыс.
  12. Сергей Шойгу — 831 тыс.
  13. Егор Крид — 824 тыс.
  14. Ramil’ — 794 тыс.
  15. Zivert — 787 тыс.

Темы года

  1. Коронавирус — 31,2 млн упоминаний.
  2. Вакцинация от COVID-19 — 22 млн.
  3. Самоизоляция, удалёнка и локдаун — 12,3 млн.
  4. Протесты — 5,29 млн.
  5. QR-коды — 3 млн.
  6. Выборы в Госдуму — 1,4 млн.
  7. Биткоин — 1 млн.
  8. Премия «Оскар» — 992 тыс.
  9. Евро-2020 — 714 тыс.
  10. Олимпийские игры — 624 тыс.
  11. Перепись населения — 485 тыс.
  12. Cyberpunk 2077 — 467 тыс.
  13. Газопровод «Северный поток» — 451 тыс.
  14. «Евровидение» — 394 тыс.
  15. «Игра в кальмара» — 321 тыс.

Спецноминация «Просто космос»: полёт на МКС Юлии Пересильд и Клима Шипенко для съёмки фильма, а также Илон Маск и его проекты.

#Новости#Общество
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