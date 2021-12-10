ВКонтакте назвала самые обсуждаемые персоны и темы 2021 года

Учитывались упоминания в публичных записях и комментариях соцсети с января по декабрь.
Выяснилось, что больше всего пользователей ВКонтакте интересуют политика и музыканты. Уже несколько лет подряд рейтинг персон возглавляет президент России Владимир Путин. Также в топе этого года президенты других стран: Владимир Зеленский, Александр Лукашенко и 45-й президент США Дональд Трамп.
Самой волнующей темой 2021 года остаётся пандемия COVID-19. Связанные с ней вопросы заняли первые места рейтинга: они обсуждались в записях и комментариях ВКонтакте суммарно 68,5 млн раз. Пользователи соцсети писали не только про коронавирус, но и про вакцинацию, удалённую работу, осенний локдаун и систему QR-кодов.
В течение года пользователи социальной сети активно обсуждали общественно-политические новости: к примеру, выборы в Госдуму, протесты, Всероссийскую перепись населения, строительство газопровода «Северный поток» и события в Нагорном Карабахе.
Музыканты заняли в рейтинге персон 7 из 15 позиций. К примеру, на третьем месте топа — k-pop-группа BTS. Среди причин повышенного внимания к музыкальной сфере — многочисленные новости этого года: дуэт Artik & Asti объявил о смене состава, а Ramil’, Zivert, Егор Крид и MORGENSHTERN представили новые альбомы.
Традиционно в рейтинг тем попадают популярные культурные события. В этом году ВКонтакте делились мнением об игре Cyberpunk 2077, следили за «Евровидением» и премией «Оскар», переживали за судьбу главного героя сериала «Игра в кальмара». В список самых упоминаемых тем вошли и главные спортивные события 2021-го — чемпионат Европы по футболу и летняя Олимпиада в Токио. Также пользователи соцсети стали вновь интересоваться биткоином: радовались и грустили из-за взлётов и падений криптовалюты.
Кроме того, ВКонтакте отметила скачок интереса пользователей к космической теме, поэтому добавила в этом году спецноминацию «Просто космос». В неё попали актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. В октябре 2021 Юлия и Клим начали съёмки фильма «Вызов» на борту Международной космической станции. Также пользователей интересовали события, связанные с основателем компании SpaceX Илоном Маском и его проектами.
Спецноминация «Просто космос»: полёт на МКС Юлии Пересильд и Клима Шипенко для съёмки фильма, а также Илон Маск и его проекты.