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Вице-мэр Белгорода Иванов оценил концепцию изменения Свято-Троицкого квартала

10 декабря 2021, 13:54
Фото: скриншот презентации
Чиновник назвал идею проектировщиков из Санкт-Петербурга нестандартной и разрывающей шаблоны.

9 декабря в «Точке кипения» инженер «Ленгипрогор» Юрий Перелыгин представил концепцию реновации Свято-Троицкого квартала в Белгороде. Архитекторы предложили назвать участок «Белым кварталом», а также:

  • убрать проезжую часть на Свято-Троицком бульваре, спрятав дорогу в подземный паркинг,
  • построить торговый центр, элитные офисные помещения, амфитеатр, концертный зал и музей истории Белгорода,
  • сделать на территории арт-объект «Меловая гора».
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Как и следовало ожидать, проект вызвал широкий общественный резонанс. После презентации журналист «Бел.Ру» узнал у первого заместителя администрации Белгорода Антона Иванова и главного архитектора города Сергея Киселёва их отношение к идее питерских проектировщиков.

Так, первый вице-мэр Иванов отметил, что Свято-Троицкий квартал давно заслуживает реконструкции.

Сейчас концепция предполагает совсем инновационный подход. Здесь много нестандартных решений, которые разрывают шаблоны. Люди не оценивали, нравится или не нравится, а как раз думали: а почему так? Я жду 11 декабря, когда будет проектирование квартала с архитекторами. На сегодня для затравки это классный проект. Городу нужно такое. Антон Иванов

Руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации Белгорода Сергей Киселёв заявил, что он уже видел представленный Перелыгиным мастер-план и у него было очень много вопросов к нему. По мнению главного архитектора, проект подобного типа имеет полные шансы на существование, однако есть много деталей, которые проектировщикам следует уточнить.

В первую очередь для меня основные вопросы или проблемы, которые я вижу сейчас, — это большой торговый центр в середине квартала. Я не уверен, что это правильное решение, но с точки зрения экономической составляющей, наверное, есть тому обоснование. Офисная часть, рестораны и бизнес — это те объекты, которые должны быть там.Сергей Киселёв

Арт-объект «Меловая гора» Киселёв назвал одним из уникальных проектов, который, скорее всего, реализуют на территории. По его мнению, такая зона позволит повысить туристическую привлекательность города и области.

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