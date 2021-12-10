Вице-мэр Белгорода Иванов оценил концепцию изменения Свято-Троицкого квартала

Сейчас концепция предполагает совсем инновационный подход. Здесь много нестандартных решений, которые разрывают шаблоны. Люди не оценивали, нравится или не нравится, а как раз думали: а почему так? Я жду 11 декабря, когда будет проектирование квартала с архитекторами. На сегодня для затравки это классный проект. Городу нужно такое. Антон Иванов