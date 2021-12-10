Вице-мэр Белгорода Иванов оценил концепцию изменения Свято-Троицкого квартала

9 декабря в «Точке кипения» инженер «Ленгипрогор» Юрий Перелыгин представил концепцию реновации Свято-Троицкого квартала в Белгороде. Архитекторы предложили назвать участок «Белым кварталом», а также:
Как и следовало ожидать, проект вызвал широкий общественный резонанс. После презентации журналист «Бел.Ру» узнал у первого заместителя администрации Белгорода Антона Иванова и главного архитектора города Сергея Киселёва их отношение к идее питерских проектировщиков.
Так, первый вице-мэр Иванов отметил, что Свято-Троицкий квартал давно заслуживает реконструкции.
Сейчас концепция предполагает совсем инновационный подход. Здесь много нестандартных решений, которые разрывают шаблоны. Люди не оценивали, нравится или не нравится, а как раз думали: а почему так? Я жду 11 декабря, когда будет проектирование квартала с архитекторами. На сегодня для затравки это классный проект. Городу нужно такое. Антон Иванов
Руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации Белгорода Сергей Киселёв заявил, что он уже видел представленный Перелыгиным мастер-план и у него было очень много вопросов к нему. По мнению главного архитектора, проект подобного типа имеет полные шансы на существование, однако есть много деталей, которые проектировщикам следует уточнить.
В первую очередь для меня основные вопросы или проблемы, которые я вижу сейчас, — это большой торговый центр в середине квартала. Я не уверен, что это правильное решение, но с точки зрения экономической составляющей, наверное, есть тому обоснование. Офисная часть, рестораны и бизнес — это те объекты, которые должны быть там.Сергей Киселёв
Арт-объект «Меловая гора» Киселёв назвал одним из уникальных проектов, который, скорее всего, реализуют на территории. По его мнению, такая зона позволит повысить туристическую привлекательность города и области.