В Торгово-промышленной палате России обсудили методы противодействия коррупции

Всероссийскую интерактивную акцию проводят с 2016 года. Ежегодно экспертное сообщество ищет новые пути противодействия коррупции. По информации следкома, только за первые девять месяцев текущего года ущерб от коррупционных преступлений составил 13 млрд рублей. А по информации ООН, в мировых масштабах сумма превышает 2,5 млрд долларов.
Это такой бич, который существует практически во всём мире. Где-то он больше влияет на развитие экономики, где-то в меньшей степени, где-то научились с этим бороться. Есть национальный план, который подписал президент страны. И Торгово-промышленная палата в этом плане тоже прописана. Там есть поручения, которые мы должны выполнять. В том числе бизнес-барометр коррупции. Естественно у нас есть работа, которая касается законотворчества — это работа по законодательным актам, чтобы выявлять коррупционные риски в тех или иных проектах, нормативных актах и на региональном уровне, и на федеральном уровне. Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ
Бизнес-барометр — это независимое исследование индекса коррупции в предпринимательской среде России. В текущем году в опросе приняли участие более 42 тысяч бизнесменов и более 3 тысяч госслужащих. К примеру, в 2020 году каждый четвертый опрошенный бизнесмен признался, что сталкивался с коррупцией.
По итогам опроса разрабатываются новые меры по противодействию коррупции на всех уровнях власти.
Для нас принципиально важно было, чтобы бизнес вообще понял, что государство не приемлет коррупцию как явление, которое разрушает экономику. Для нас важно было, чтобы предприниматель понял, что он не один. И когда он сталкивается с коррупцией, есть люди, которые вместе с ним готовы бороться за права бизнеса, за то, чтобы условия были честными, конкурентными, и что система торгово-промышленных палат, которая есть во всех регионах, готова вместе с ним отстаивать интересы честного ведения бизнеса.Елена Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ
По итогам акции предприниматели и представители государственной власти отметили, что риск должностных преступлений помогает снизить цифровизация. В 2022 году специалисты Торгово-промышленной палаты РФ планируют бороться с коррупцией с помощью господдержки для представителей бизнес-сообщества.