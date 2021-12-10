В Торгово-промышленной палате России обсудили методы противодействия коррупции

Это такой бич, который существует практически во всём мире. Где-то он больше влияет на развитие экономики, где-то в меньшей степени, где-то научились с этим бороться. Есть национальный план, который подписал президент страны. И Торгово-промышленная палата в этом плане тоже прописана. Там есть поручения, которые мы должны выполнять. В том числе бизнес-барометр коррупции. Естественно у нас есть работа, которая касается законотворчества — это работа по законодательным актам, чтобы выявлять коррупционные риски в тех или иных проектах, нормативных актах и на региональном уровне, и на федеральном уровне. Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ