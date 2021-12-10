Тем временем в Белгороде праздничное шествие было отменено. Об этом стало известно 8 декабря. В свою очередь в региональном депздраве и Роспотребнадзоре действия чиновников объяснить не смогли. В областном центре теперь 11 декабря проведут лишь открытие новогодней ёлки.