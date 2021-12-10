Праздничный фестиваль в Старом Осколе пройдёт на площади Победы 12 декабря. Мероприятие продлится почти час: начнётся шествие в 15:40 и закончится в 16:30.
В рамках МорозFest во втором крупнейшем городе региона проведут праздничную программу для детей, а также концерт с участием творческих коллективов ДК «Горняк». В связи с проводимыми мероприятиями временно изменится расписание общественного транспорта.
Тем временем в Белгороде праздничное шествие было отменено. Об этом стало известно 8 декабря. В свою очередь в региональном депздраве и Роспотребнадзоре действия чиновников объяснить не смогли. В областном центре теперь 11 декабря проведут лишь открытие новогодней ёлки.