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В Старом Осколе, в отличие от Белгорода, парад Дедов Морозов не отменили

10 декабря 2021, 07:32
Фото: Бел.Ру
Праздничное шествие МорозFest должно было состояться в областном центре 11 декабря, однако мероприятие отменили из-за ковида. При этом в Старом Осколе парад состоится.

Праздничный фестиваль в Старом Осколе пройдёт на площади Победы 12 декабря. Мероприятие продлится почти час: начнётся шествие в 15:40 и закончится в 16:30.

В рамках МорозFest во втором крупнейшем городе региона проведут праздничную программу для детей, а также концерт с участием творческих коллективов ДК «Горняк». В связи с проводимыми мероприятиями временно изменится расписание общественного транспорта.

Тем временем в Белгороде праздничное шествие было отменено. Об этом стало известно 8 декабря. В свою очередь в региональном депздраве и Роспотребнадзоре действия чиновников объяснить не смогли. В областном центре теперь 11 декабря проведут лишь открытие новогодней ёлки.

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