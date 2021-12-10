Центр Белгорода хотят превратить в «тусовочный» Белый квартал с элитными офисами

Posted 10 декабря 2021, 13:10
Published 10 декабря 2021, 13:10
Modified 1 декабря, 08:45
Updated 1 декабря, 08:45
9 декабря в «Точке кипения» в Белгороде главный инженер института «Ленгипрогор» Юрий Перелыгин представил мастер-план реновации исторического квартала областного центра, который находится на Свято-Троицком бульваре, проспектах Богдана Хмельницкого, Славы, а также улице 50-летия Белгородской области.
Историческое место Белгорода, в котором находится митрополия, постепенно превратилось в участок с неухоженными зданиями, заброшенными гаражами и дворами, которые заставлены машинами. Окружают всю эту депрессивную картину многоэтажки и ресторан «Башня».
Перед началом презентации мастер-плана Перелыгин заявил, что организация изучала результаты опросов горожан с целью узнать, каким белгородцы хотят видеть Свято-Троицкий бульвар.
Как следует из графика, большинство жителей Белгорода выступают за:
В целом горожане хотели бы, чтобы квартал выглядел как тихое место для прогулок с ресторанами и креативным пространством.
Бизнес выступил за передачу подвальных помещений и первых этажей зданий под аренду для развития предпринимательства и не хочет не превращать историческую застройку в элитную недвижимость, просит дать возможность развиваться местному бизнесу, а не сетевикам.
Активисты хотят провести на территории тщательный археологический анализ и создать внутри квартала духовный центр.
Изучив мнение горожан, «Ленгипрогор» решил снести двух- и трёхэтажные дома со стороны Свято-Троицкого бульвара, отнеся их к ветхим и аварийным объектам.
Как заявил Перелыгин, это позволит создать среду, в которую «народ принесёт свои отложенные деньги и это место станет живым и тусовочным кварталом в центре города».
Достигнуть таких целей проектировщики предлагают с помощью восстановления планировки мужского монастыря, который ранее располагался на выбранном для реновации участке, а также строительства торговых объектов и офисных центров.
Градостроители предложили сделать на территории Свято-Троицкого квартала так называемый Белый квартал. По их мнению, достаточно удивительно, что в Белгороде, где есть меловые горы, нет подобных названий и участков.
Также гости планируют сделать проезжую часть Свято-Троицкого бульвара пешеходной, а дорогу проложить под землёй в паркинге.
На месте исторических домов архитекторы предлагают возвести элитные постройки. Также там предлагают расположить торговый центр, гостиницу, ту самую меловую гору и лекторий в ней, амфитеатр, концертный зал с зелёной кровлей, событийную площадь, а также выставочное пространство или музей истории Белгорода.
Помимо всего этого, архитекторы намерены организовать подземный паркинг, который будет соединять Свято-Троицкий бульвар, проспект Богдана Хмельницкого и Славы.
Стоит отметить, что идея построить ещё один торгово-развлекательный центр удивила присутствующих, ведь в выбранной для реконструкции части города уже есть крупные торговые объекты, а именно ТЦ «Славянский», «Маяк» и «Белгород». Однако Перелыгин отметил, что в областном центре большая проблема с крупными магазинами.
У вас такие огромные ТРЦ, но ни одного качественного. Да, ты заходишь туда, там стоят «коробочки», но они без архитектуры. В этом смысле даже десятки брендов, которые приходят на качественный объект, нет. ТРЦ, прежде всего, продают впечатления. Юрий Перелыгин
Инженер заявил, что с помощью строительства элитных офисных зданий архитекторы хотят перебить регулярную планировку.
Что касается меловой горы, то её планируют сделать одним из центральных объектов. На этом участке планируют высадить растения, которые характерны для такой природы.
Нам очень захотелось сделать такой арт-объект, по которому можно ходить. Он был бы экспериментальной площадкой ботсада и одновременно арт-объектом. Внутри этого мы бы хотели разместить здание Научно-образовательного центра. Юрий Перелыгин
Всё это счастье обойдётся Белгороду в крупную сумму. «Ленгипрогор» считает, что реновация будет стоить 2 млрд рублей. По их мнению, из бюджета города на эти цели выделят 100 млн рублей, а из регионального — 1,9 млрд рублей. Перелыгин не исключает, что деньги на Свято-Троицкий квартал может дать и федеральный центр.
Все эти траты, по мнению автора проекта, окупятся за девять лет. А за 20 лет Свято-Троицкий квартал даст бюджету Белгорода 77 млн рублей, а области — 4 млрд рублей.
В целом во все уровни бюджетов проект принесёт более 14 млрд рублей всего за 20 лет, считают эксперты «Ленгипрогора».
На основе вышесказанного нельзя не напомнить о желаниях белгородцев по переустройству Свято-Троицкого квартала. Так, местные жители хотели сохранить историческое наследие, а архитекторы предложили уничтожить старые двух- и трёхэтажные дома.
Предприниматели выступали за предоставление возможности развиваться на территории малому бизнесу, а проектировщики считают, что в квартале не хватает торгового центра.
Естественно, это не окончательный вариант того, как будет выглядеть Свято-Троицкий квартал. 11 декабря в выставочном зале «Родина» запланировано соучаствующее проектирование, где белгородцы и архитекторы будут разрабатывать концепции развития участка на основе представленного Перелыгиным проекта.
Мероприятие пройдёт с 11:00 до 14:00. Для участия в обсуждении нужна предварительная регистрация на сайте.