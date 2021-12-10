Центр Белгорода хотят превратить в «тусовочный» Белый квартал с элитными офисами

У вас такие огромные ТРЦ, но ни одного качественного. Да, ты заходишь туда, там стоят «коробочки», но они без архитектуры. В этом смысле даже десятки брендов, которые приходят на качественный объект, нет. ТРЦ, прежде всего, продают впечатления. Юрий Перелыгин