Расходы бюджета Белгородской области в 2022 году повысят ещё на 8 млрд рублей

Сегодня, 10 декабря, на заседании комитета по бюджету, финансам и земельным отношениям были рассмотрены поправки в проект бюджета региона на 2022 и два последующих года. Доходы и расходы области должны увеличиться.
В следующем году доходы областной казны увеличатся на 5 млрд рублей. При этом более 2 млрд казна получит за счёт собственных налоговых и неналоговых доходов, ещё 2,7 млрд рублей поступит из федерального бюджета. Увеличатся и расходы — прогнозируется их рост на 8 млрд рублей.
В итоге показатели в проекте бюджета изменились. Теперь ожидается 138 млрд рублей доходов, 164,8 млрд расходов и 26,9 млрд рублей дефицита. Изменится также размер резервного фонда регионального правительства — с 2,2 млрд он понизится до 1 млрд рублей.