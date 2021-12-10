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Расходы бюджета Белгородской области в 2022 году повысят ещё на 8 млрд рублей

10 декабря 2021, 09:48
Фото: Бел.Ру
В бюджет на следующий год внесли поправки. Теперь доходы области вырастут на 5 млрд, а расходы — на 8 млрд рублей. Об этом сообщили в облдуме.

Сегодня, 10 декабря, на заседании комитета по бюджету, финансам и земельным отношениям были рассмотрены поправки в проект бюджета региона на 2022 и два последующих года. Доходы и расходы области должны увеличиться.

В следующем году доходы областной казны увеличатся на 5 млрд рублей. При этом более 2 млрд казна получит за счёт собственных налоговых и неналоговых доходов, ещё 2,7 млрд рублей поступит из федерального бюджета. Увеличатся и расходы — прогнозируется их рост на 8 млрд рублей.

В итоге показатели в проекте бюджета изменились. Теперь ожидается 138 млрд рублей доходов, 164,8 млрд расходов и 26,9 млрд рублей дефицита. Изменится также размер резервного фонда регионального правительства — с 2,2 млрд он понизится до 1 млрд рублей.

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#Новости#Бюджет белгородской области#Белгородская областная Дума#Расходы#Экономика
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