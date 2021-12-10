Расходы бюджета Белгородской области в 2022 году повысят ещё на 8 млрд рублей

В следующем году доходы областной казны увеличатся на 5 млрд рублей. При этом более 2 млрд казна получит за счёт собственных налоговых и неналоговых доходов, ещё 2,7 млрд рублей поступит из федерального бюджета. Увеличатся и расходы — прогнозируется их рост на 8 млрд рублей.