Гендиректор «Уфы» назвал необъективной премию «Первая пятерка»

«Это оценка болельщиков. Наверное, у „Динамо“ фанатов больше. Было очевидно, что если будет такое голосование… Руководители тоже принимали участие? Мне было бы интересно посмотреть, как они проголосовали», — цитирует Газизова «Советский спорт», ссылаясь на «Чемпионат».