Гендиректор «Уфы» назвал необъективной премию «Первая пятерка»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что нападающий клуба Гамид Агаларов проиграл полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну на премии «Первая пятерка» не по объективной причине.
«Это оценка болельщиков. Наверное, у „Динамо“ фанатов больше. Было очевидно, что если будет такое голосование… Руководители тоже принимали участие? Мне было бы интересно посмотреть, как они проголосовали», — цитирует Газизова «Советский спорт», ссылаясь на «Чемпионат».
Добавим, что премию вручают лучшему молодому футболисту, уходящего года. Третье место в голосовании занял другой футболист «Динамо» Константин Тюкавин.