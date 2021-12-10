Белгородские предприниматели могут подключиться к услугам «Почты России» за 30 минут

В личном кабинете у каждого клиента доступны сервисы онлайн-баланса, загрузки списков заказов, формирования документов, бланков и ярлыков, автоматического расчета стоимости отправки, отслеживания отправления и получения отчетов. Предпринимателям также доступен приём отправлений партиями без очереди в почтовом отделении. Кроме того, посылки может забрать курьер по удобному адресу. Почта доставляет отправления по всей территории страны, а получатели могут вернуть покупку в любом почтовом отделении благодаря услуге «Лёгкий возврат». Раньше оформлять договор приходилось в бумажном виде и подключение новых партнёров к логистическим сервисам занимало больше времени. Сейчас же договор оформляется в электронном виде по оферте в течение 30 минут. С каждым партнёром работает персональный менеджер «Почты России».