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Белгородские предприниматели могут подключиться к услугам «Почты России» за 30 минут

10 декабря 2021, 10:48
Фото: pixabay.com
Компании малого и среднего бизнеса Белгородской области могут подключиться к логистическим услугам «Почты России» с помощью сервиса otpravka.pochta.ru по электронной оферте в течение получаса.

Сегодня электронным сервисом otpravka.pochta.ru в регионе уже пользуются 488 компаний, из них отправляют электронные письма 26 клиентов, пользуются онлайн балансом — 55.

Электронная оферта обладает такой же юридической силой, что и бумажный договор, и открывает доступ ко всем базовым услугам. Упрощённая процедура заключения договора в цифровом виде позволяет интернет-магазинам снизить временные затраты и быстро перейти к массовой отправке посылок своим покупателям, что особенно актуально в высокий сезон на «Почте России».

Интерес бизнесменов к сервису «Почты России» otpravka.pochta.ru в Белгородской области оправдан: владельцы бизнеса в одной программе могут вести оборот юридически значимых документов, управлять логистическими операциями. Взаимодействие с нами обеспечивает предпринимателям комфортные условия работы, широкую логистическую сеть, а также удобный и современный сервис.Алексей Лось, директор УФПС Белгородской области Почты России

В личном кабинете у каждого клиента доступны сервисы онлайн-баланса, загрузки списков заказов, формирования документов, бланков и ярлыков, автоматического расчета стоимости отправки, отслеживания отправления и получения отчетов. Предпринимателям также доступен приём отправлений партиями без очереди в почтовом отделении. Кроме того, посылки может забрать курьер по удобному адресу. Почта доставляет отправления по всей территории страны, а получатели могут вернуть покупку в любом почтовом отделении благодаря услуге «Лёгкий возврат». Раньше оформлять договор приходилось в бумажном виде и подключение новых партнёров к логистическим сервисам занимало больше времени. Сейчас же договор оформляется в электронном виде по оферте в течение 30 минут. С каждым партнёром работает персональный менеджер «Почты России».

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