Белгородские предприниматели могут подключиться к услугам «Почты России» за 30 минут

Сегодня электронным сервисом otpravka.pochta.ru в регионе уже пользуются 488 компаний, из них отправляют электронные письма 26 клиентов, пользуются онлайн балансом — 55.
Электронная оферта обладает такой же юридической силой, что и бумажный договор, и открывает доступ ко всем базовым услугам. Упрощённая процедура заключения договора в цифровом виде позволяет интернет-магазинам снизить временные затраты и быстро перейти к массовой отправке посылок своим покупателям, что особенно актуально в высокий сезон на «Почте России».
Интерес бизнесменов к сервису «Почты России» otpravka.pochta.ru в Белгородской области оправдан: владельцы бизнеса в одной программе могут вести оборот юридически значимых документов, управлять логистическими операциями. Взаимодействие с нами обеспечивает предпринимателям комфортные условия работы, широкую логистическую сеть, а также удобный и современный сервис.Алексей Лось, директор УФПС Белгородской области Почты России
В личном кабинете у каждого клиента доступны сервисы онлайн-баланса, загрузки списков заказов, формирования документов, бланков и ярлыков, автоматического расчета стоимости отправки, отслеживания отправления и получения отчетов. Предпринимателям также доступен приём отправлений партиями без очереди в почтовом отделении. Кроме того, посылки может забрать курьер по удобному адресу. Почта доставляет отправления по всей территории страны, а получатели могут вернуть покупку в любом почтовом отделении благодаря услуге «Лёгкий возврат». Раньше оформлять договор приходилось в бумажном виде и подключение новых партнёров к логистическим сервисам занимало больше времени. Сейчас же договор оформляется в электронном виде по оферте в течение 30 минут. С каждым партнёром работает персональный менеджер «Почты России».