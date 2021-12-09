Выручка белгородского бизнеса в 2021 году выросла почти на 45%

В 2021 году выручка бизнеса в России показала рекордный рост за 16 лет и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и докризисного 2019 года на треть, пишут в издании.
Наибольший рост выручки наблюдался в Ненецком АО — на более чем 88%, в Якутии и Оренбургской области — 51,4%. Рост оборотов предприятий также был существенным и в Белгородской области и составил 44,8%.
Худшая динамика наблюдалась в Волгоградской области, где обороты бизнеса сократились на 9,4%. В число регионов-аутсайдеров вошли также Карачаево-Черкесия и Калмыкия, где выручка возросла на 1,9% и 9,8% соответственно.
Кроме того, в стране выросли обороты субъектов МСП. Выручка российского бизнеса превысила допандемийный уровень ещё в первом квартале текущего года. С января по сентябрь обороты предприятий выросли по сравнению 2020 годом на 33,5% — до 144,17 трлн рублей.