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Выручка белгородского бизнеса в 2021 году выросла почти на 45%

9 декабря 2021, 15:26
Фото: Бел.Ру
Выручка бизнеса в России была рекордной за последние 16 лет. За девять месяцев она достигла более 144 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В 2021 году выручка бизнеса в России показала рекордный рост за 16 лет и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и докризисного 2019 года на треть, пишут в издании.

Наибольший рост выручки наблюдался в Ненецком АО — на более чем 88%, в Якутии и Оренбургской области — 51,4%. Рост оборотов предприятий также был существенным и в Белгородской области и составил 44,8%.

Худшая динамика наблюдалась в Волгоградской области, где обороты бизнеса сократились на 9,4%. В число регионов-аутсайдеров вошли также Карачаево-Черкесия и Калмыкия, где выручка возросла на 1,9% и 9,8% соответственно.

Кроме того, в стране выросли обороты субъектов МСП. Выручка российского бизнеса превысила допандемийный уровень ещё в первом квартале текущего года. С января по сентябрь обороты предприятий выросли по сравнению 2020 годом на 33,5% — до 144,17 трлн рублей.

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