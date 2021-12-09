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Владимир Путин назначил ещё одного председателя райсуда в Белгородской области

9 декабря 2021, 14:44
Фото: Бел.Ру
В двух муниципалитетах региона президент назначил председателей районных судов.

8 декабря президент Владимир Путин подписал указ о назначении судей в двух муниципалитетах региона. Поменялись председатели судов в Шебекинском городском округе и Красногвардейском районе.

В Красногвардейском районе председателем суда стала Светлана Максимова. Также в Алексеевском городском округе назначили на пост заместителя председателя суда Елену Кузнецову.

В Шебекинском горокруге председателем районного суда стал Сергей Ткаченко. Напомним, Ткаченко работал в суде муниципалитета с 2017 года. До Ткаченко должность председателя занимала Ольга Суслова. Её в октябре назначили судьёй Белгородского облсуда.

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