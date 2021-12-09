Владимир Путин назначил ещё одного председателя райсуда в Белгородской области

В Шебекинском горокруге председателем районного суда стал Сергей Ткаченко. Напомним, Ткаченко работал в суде муниципалитета с 2017 года. До Ткаченко должность председателя занимала Ольга Суслова. Её в октябре назначили судьёй Белгородского облсуда.