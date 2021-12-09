В лаборатории «Инвитро» в 2021 году обратились более 250 тысяч жителей Иркутска

Гендиректор «Инвитро-Сибирь» и «Инвитро-Приморье» Александр Хамидулин рассказал, что востребованность лабораторных исследований значительно увеличилась. Причиной для такого роста выступила разработанная линейка тестов по диагностике коронавируса, что крайне актуально в современной реальности. При этом спрос на обычные анализы для выявления других заболеваний также остается высоким — такая диагностика интересует клиентов не меньше, а даже больше, чем до начала пандемии. Хамидулин отмечает, что в течение последних лет «Инвитро» регулярно бьет собственные рекорды по открытию новых медицинских офисов.