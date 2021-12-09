В лаборатории «Инвитро» в 2021 году обратились более 250 тысяч жителей Иркутска

Как сообщает newizv.ru, «Инвитро» выступает активным участником программы государственных гарантий по системе обязательного медицинского страхования. Каждый год лаборатории компании проводят для таких целей свыше 150 тысяч исследований.
Гендиректор «Инвитро-Сибирь» и «Инвитро-Приморье» Александр Хамидулин рассказал, что востребованность лабораторных исследований значительно увеличилась. Причиной для такого роста выступила разработанная линейка тестов по диагностике коронавируса, что крайне актуально в современной реальности. При этом спрос на обычные анализы для выявления других заболеваний также остается высоким — такая диагностика интересует клиентов не меньше, а даже больше, чем до начала пандемии. Хамидулин отмечает, что в течение последних лет «Инвитро» регулярно бьет собственные рекорды по открытию новых медицинских офисов.
Клиентам компании «Инвитро» на сегодняшний день доступны свыше 4500 видов лабораторных исследований. Среди дополнительных услуг можно отметить взятие гинекологического и урологического биоматериала, ультразвуковые исследования внутренних органов, электрокардиографию, кольпоскопию, инъекции, вакцинацию, а также прием терапевта, гинеколога, уролога, педиатра и других специалистов различного профиля. В большинстве субъектов РФ действует услуга «Выезд на дом», что позволяет организовать взятие материала в удобных для клиента условиях — это очень актуально в текущей эпидемиологической обстановке.
Примечательно, что в этом году компания смогла открыть 186 медицинских офисов в странах своего присутствия. До конца 2021 года заработает еще свыше 50 новых офисов. На открытие каждого медицинского офиса в регионах направляется от 1,5 до 3,5 миллиона рублей. «Инвитро» представляет собой одну из крупнейших в Восточной Европе сеть медицинских офисов, которая работает на базе восьми лабораторий с современным оборудованием, где ежедневно проходит свыше миллиона исследований.
Ранее стало известно, что компания начала продавать ряд товаров для здоровья под собственным брендом: питьевую воду высшей категории «H2O проверено INVITRO», влажные салфетки, антисептики в виде спреев и гелей, таблетницы, набор лейкопластырей, а также наборы для самостоятельного тестирования.