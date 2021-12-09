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В Белгородской области привитых и непривитых пациентов лечат по одному протоколу

9 декабря 2021, 14:29
Фото: pixabay.com
Начальник регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников развеял миф о том, что привитых и непривитых белгородцев лечат по двум разным протоколам. Он отметил, что в методических рекомендациях Минздрава пациентов не делят на прошедших и не прошедших иммунизацию.

В Сети многие белгородцы делятся историями о том, что якобы медики лечат пациентов с коронавирусом, которые прошли вакцинацию, по одной схеме, а тех, кто не привился, по другой. Данную информацию опроверг начальник регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников.

Он отметил, что больных с коронавирусом лечат по одному протоколу, который прописан в методических рекомендациях Минздрава. При этом лечение не зависит от прохождения вакцинации.

Напомним, на 9 декабря в Белгородской области коронавирусом заболел 75 851 человек. Суточный прирост составил 323 пациента. При этом всего умерло 1604 человека. Госпитализированы 2167 жителей региона, 85 из которых находятся в тяжёлом состоянии под ИВЛ. За сутки выздоровели 455 человек. С начала пандемии вылечился от ковида 63 501 человек.

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