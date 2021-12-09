В Белгородской области привитых и непривитых пациентов лечат по одному протоколу

Напомним, на 9 декабря в Белгородской области коронавирусом заболел 75 851 человек. Суточный прирост составил 323 пациента. При этом всего умерло 1604 человека. Госпитализированы 2167 жителей региона, 85 из которых находятся в тяжёлом состоянии под ИВЛ. За сутки выздоровели 455 человек. С начала пандемии вылечился от ковида 63 501 человек.