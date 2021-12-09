В Белгородской области нет технологий для определения штамма «омикрон»

Ограничения вводятся или снимаются в зависимости от эпидобстановки в общем. Если будет выявлен один случай и не будет распространения, естественно, ограничений новых вводить нет смысла. Не зависит от штамма, зависит от заболеваемости, как будет вести себя болезнь. Мы видели, что этой осенью она вела себя агрессивно.Андрей Иконников