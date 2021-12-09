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В Белгородской области нет технологий для определения штамма «омикрон»

9 декабря 2021, 14:26
Фото: ИА «Бел.Ру»
Об этом сообщил начальник регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников. В Белгородской области с помощью ПЦР-тестов определяют только наличие или отсутствие заражения, а разновидность вируса идентифицируют в московском институте.

По словам Иконникова, в Белгородской области при ПЦР-исследованиях не могут установить разновидность штамма коронавируса. Поэтому пробы отправляют в ФГБУ НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева в Москву.

Он также добавил, что если в регионе обнаружат «омикрон», будут следить за его распространением и поведением. Что касается ограничений, всё будет зависеть от роста заболеваемости среди белгородцев.

Ограничения вводятся или снимаются в зависимости от эпидобстановки в общем. Если будет выявлен один случай и не будет распространения, естественно, ограничений новых вводить нет смысла. Не зависит от штамма, зависит от заболеваемости, как будет вести себя болезнь. Мы видели, что этой осенью она вела себя агрессивно.Андрей Иконников

Напомним, на сегодняшний день «омикрон» изучают специалисты по всему миру. Начальные исследования, которые провели в ЮАР, установили, что новый штамм обладает 50 мутациями. Из них 34 — в белковых соединениях шипов, с помощью которых коронавирус проникает в клетки человека.

В России первые случаи заболевания «омикроном» установили 6 декабря. Вирус обнаружили у двух пассажиров авиарейса, который прилетел в Москву из ЮАР.

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