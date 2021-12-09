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Начальник депздрава прокомментировал обращение медиков о поддержке введения QR-кодов

9 декабря 2021, 13:06
Фото: ИА "Бел.Ру"
Руководители медучреждений Белгородской области обратились к депутатам Белгородской облдумы с просьбой поддержать федеральный законопроект, который касается введения QR-кодов для посещения общественных мест. Решение коллег прокомментировал начальник регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников.

Как отметил Иконников, представители медицинских организаций Белгородской области обсудили федеральный законопроект, который предлагает обязать россиян предоставлять QR-коды о прохождении вакцинации при посещении общественных мест. Медики инициативу поддержали и направили депутатам Белгородской облдумы письмо, в котором просят избранников народа поддержать инициативу.

Медицинское сообщество поддерживает введение QR-кодов на федеральном уровне. Данное обсуждение провели совместно с руководителями медорганизаций области. На основании этого появилось письмо, которое подписано руководителями медорганизаций.Андрей Иконников

Напомним, больше половины опрошенных читателей ИА «Бел.Ру» против введения закона, который обяжет предъявлять QR-коды.

Перед принятием законов своё мнение должны высказать власти на региональном уровне. После этого комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовит проект к первому чтению.

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