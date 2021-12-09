Начальник депздрава прокомментировал обращение медиков о поддержке введения QR-кодов

Как отметил Иконников, представители медицинских организаций Белгородской области обсудили федеральный законопроект, который предлагает обязать россиян предоставлять QR-коды о прохождении вакцинации при посещении общественных мест. Медики инициативу поддержали и направили депутатам Белгородской облдумы письмо, в котором просят избранников народа поддержать инициативу.
Медицинское сообщество поддерживает введение QR-кодов на федеральном уровне. Данное обсуждение провели совместно с руководителями медорганизаций области. На основании этого появилось письмо, которое подписано руководителями медорганизаций.Андрей Иконников
Напомним, больше половины опрошенных читателей ИА «Бел.Ру» против введения закона, который обяжет предъявлять QR-коды.
Перед принятием законов своё мнение должны высказать власти на региональном уровне. После этого комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовит проект к первому чтению.