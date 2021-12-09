Кто может получить награду «Материнская слава» в Белгородской области

Получить награду может мать с тремя и более детьми, семья должна проживать определённый период на территории региона: «Родители должны быть социально благополучные, атмосферу создавать в семье, достойно себя вести. Дети не должны стоять на учёте в соответствующих органах, должны хорошо учиться, иметь достижения в неучебной деятельности».