Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Кто может получить награду «Материнская слава» в Белгородской области

9 декабря 2021, 17:15
Фото: пресс-служба Белгородской областной Думы
Жители региона спросили у спикера облдумы Ольги Павловой во время прямой линии о критериях отбора кандидаток и условиях получения знака «Материнская слава».

Ольга Павлова рассказала во время прямого эфира, кто может претендовать на получение почётного знака «Материнская слава».

Я хочу подчеркнуть, что «Материнская слава» — это награда, а не пособие. Безусловно, каждая мамочка, которая родила ребёнка, уже большая умница. Но если она родила троих — это однозначно уже героиня.Ольга Павлова

Получить награду может мать с тремя и более детьми, семья должна проживать определённый период на территории региона: «Родители должны быть социально благополучные, атмосферу создавать в семье, достойно себя вести. Дети не должны стоять на учёте в соответствующих органах, должны хорошо учиться, иметь достижения в неучебной деятельности».

По словам Павловой, ходатайствовать о присвоении «Материнской славы» могут органы местного самоуправления или трудовые коллективы, где работает мать.

Если женщина обращается с заявлением и все требования закона соблюдены, то, конечно, она может рассчитывать на данную награду.Ольга Павлова

Напомним, недавно почётный знак «Материнская слава» получили 98 женщин региона. К знаку белгородкам полагалась единовременная выплата.

Санитарку горбольницы № 2 с девятью детьми наградят знаком «Материнская слава»
Узнать подробнее

Материалы по теме
Выплату и почётный знак ко Дню матери получат 98 жительниц Белгородской областиСанитарку горбольницы № 2 с девятью детьми наградят знаком «Материнская слава»Многодетных белгородок наградили к Международному дню матери
#Новости#Многодетные матери#Белгородская облдума#Материнская слава#Облдума#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46