Кто может получить награду «Материнская слава» в Белгородской области

Ольга Павлова рассказала во время прямого эфира, кто может претендовать на получение почётного знака «Материнская слава».
Я хочу подчеркнуть, что «Материнская слава» — это награда, а не пособие. Безусловно, каждая мамочка, которая родила ребёнка, уже большая умница. Но если она родила троих — это однозначно уже героиня.Ольга Павлова
Получить награду может мать с тремя и более детьми, семья должна проживать определённый период на территории региона: «Родители должны быть социально благополучные, атмосферу создавать в семье, достойно себя вести. Дети не должны стоять на учёте в соответствующих органах, должны хорошо учиться, иметь достижения в неучебной деятельности».
По словам Павловой, ходатайствовать о присвоении «Материнской славы» могут органы местного самоуправления или трудовые коллективы, где работает мать.
Если женщина обращается с заявлением и все требования закона соблюдены, то, конечно, она может рассчитывать на данную награду.Ольга Павлова
Напомним, недавно почётный знак «Материнская слава» получили 98 женщин региона. К знаку белгородкам полагалась единовременная выплата.