bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 декабря 2021, 12:40

Published 9 декабря 2021, 12:40

Modified 1 декабря, 08:43

Updated 1 декабря, 08:43

Как будет выглядеть структура правительства Белгородской области с 1 января 2022 года

9 декабря 2021, 12:40
Сюжет
Губернатор
Губернатор Белгородской области утвердил новую схему регионального правительства. Вместо девяти вице-губернаторов работать будут 11. Департаменты станут министерствами, а управления в составе министерств будут департаментами.

Своё решение глава региона Вячеслав Гладков прокомментировал в интервью РИА «Новости». Он отметил, что его заместители и руководители органов власти не понимают, зачем необходимо отправляться в командировки в Москву и просить помощи у федеральных ведомств. Это положение нужно менять. Поэтому губернатор решил изменить структуру правительства, тем самым поменять статус чиновников на министров регионального правительства, чтобы перед ними открывались кабинеты федеральных министерств.

Распоряжение вступит в силу с 1 января 2022 года.

Согласно новой структуре правительства в прямом подчинении губернатора Белгородской области будут:

1. Первый заместитель губернатора области, министр цифрового развития Белгородской области, которому будут подчиняться министерство цифрового развития и управление по туризму области;

2. Заместитель губернатора, в подчинении которого будут:

  • министерство здравоохранения;
  • министерство образования;
  • министерство социальной защиты населения и труда;
  • министерство культуры;
  • министерство спорта;
  • управление ЗАГС;
  • управление государственной охраны объектов культурного наследия;
  • управление по делам архивов.

3. Заместитель губернатора по внутренней политике, которому будет подчиняться министерство коммуникаций области.

4. Заместитель губернатора, министр финансов и бюджетной политики. Ему будут подчиняться:

  • министерство финансов и бюджетной политики;
  • управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

5. Заместитель губернатора, который будет отвечать за:

  • министерство строительства;
  • министерство автомобильных дорог и транспорта;
  • управление архитектуры и градостроительства.

6. Заместитель губернатора, в подчинении которого:

  • министерство сельского хозяйства и продовольствия;
  • министерство природопользования;
  • управление ветеринарии;
  • инспекция гостехнадзора (в статусе управления).

7. Заместитель губернатора, который будет отвечать за министерство ЖКХ.

8. Заместитель губернатора, министр имущественных и земельных отношений. В его подчинении будет министерство имущественных и земельных отношений области.

9. Заместитель губернатора, который будет отвечать за:

  • министерство экономического развития;
  • управление по государственному регулированию цен и тарифов.

10. Заместитель губернатора, в подчинении которого будет управление региональной безопасности.

Также в новой структуре будет заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора.

Помимо этого, непосредственно губернатору будут подчиняться:

  • управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
  • управление государственного финансового контроля;
  • управление государственного строительного надзора;
  • управление государственного жилищного надзора;
  • управление экологического и охотничьего надзора;
  • управление по организационному обеспечению деятельности мировых судей области, аппараты мировых судей.

Подробная схема представлена ниже:

Что касается структур каждого из министерств, по ним подготовят отдельные документы.

#Новости#Общество#Губернатор#Распоряжение#Эксклюзив#Министерство#Структура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика