Как будет выглядеть структура правительства Белгородской области с 1 января 2022 года

Своё решение глава региона Вячеслав Гладков прокомментировал в интервью РИА «Новости». Он отметил, что его заместители и руководители органов власти не понимают, зачем необходимо отправляться в командировки в Москву и просить помощи у федеральных ведомств. Это положение нужно менять. Поэтому губернатор решил изменить структуру правительства, тем самым поменять статус чиновников на министров регионального правительства, чтобы перед ними открывались кабинеты федеральных министерств.