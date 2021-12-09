Как будет выглядеть структура правительства Белгородской области с 1 января 2022 года

Posted 9 декабря 2021, 12:40
Published 9 декабря 2021, 12:40
Modified 1 декабря, 08:43
Updated 1 декабря, 08:43
Своё решение глава региона Вячеслав Гладков прокомментировал в интервью РИА «Новости». Он отметил, что его заместители и руководители органов власти не понимают, зачем необходимо отправляться в командировки в Москву и просить помощи у федеральных ведомств. Это положение нужно менять. Поэтому губернатор решил изменить структуру правительства, тем самым поменять статус чиновников на министров регионального правительства, чтобы перед ними открывались кабинеты федеральных министерств.
Распоряжение вступит в силу с 1 января 2022 года.
Согласно новой структуре правительства в прямом подчинении губернатора Белгородской области будут:
1. Первый заместитель губернатора области, министр цифрового развития Белгородской области, которому будут подчиняться министерство цифрового развития и управление по туризму области;
2. Заместитель губернатора, в подчинении которого будут:
3. Заместитель губернатора по внутренней политике, которому будет подчиняться министерство коммуникаций области.
4. Заместитель губернатора, министр финансов и бюджетной политики. Ему будут подчиняться:
5. Заместитель губернатора, который будет отвечать за:
6. Заместитель губернатора, в подчинении которого:
7. Заместитель губернатора, который будет отвечать за министерство ЖКХ.
8. Заместитель губернатора, министр имущественных и земельных отношений. В его подчинении будет министерство имущественных и земельных отношений области.
9. Заместитель губернатора, который будет отвечать за:
10. Заместитель губернатора, в подчинении которого будет управление региональной безопасности.
Также в новой структуре будет заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора.
Помимо этого, непосредственно губернатору будут подчиняться:
Подробная схема представлена ниже:
Что касается структур каждого из министерств, по ним подготовят отдельные документы.