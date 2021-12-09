Гладков рекомендовал Медведева на должность главы Яковлевского горокруга

Во время рабочей встречи губернатор высказал пожелания по развитию Яковлевского горокруга. По словам Гладкова, внимание нужно уделить парковым и городским зонам, формированию положительных эмоций у населения, особенно у молодёжи. Власти региона готовы помочь и увеличить софинансирование при обоснованной проектно-сметной документации, добавил глава региона. Кроме этого, Вячеслав Гладков призвал оказать всестороннее содействие в строительстве инфекционного центра в Терновке.