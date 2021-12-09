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Гладков рекомендовал Медведева на должность главы Яковлевского горокруга

9 декабря 2021, 09:41
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Об этом стало известно по итогам встречи губернатора и врио главы администрации горокруга. Гладков призвал оказать содействие в строительстве ковидного центра в Терновке и пообещал в скором времени приехать в муниципалитет с рабочим визитом, сообщили в пресс-службе белгородского правительства.

Вячеслав Гладков рекомендовал депутатам кандидатуру Олега Медведева к назначению на должность главы администрации Яковлевского горокруга. Конкурс на замещение вакантной должности, как сообщалось ранее, должны провести в течение двух месяцев.

Во время рабочей встречи губернатор высказал пожелания по развитию Яковлевского горокруга. По словам Гладкова, внимание нужно уделить парковым и городским зонам, формированию положительных эмоций у населения, особенно у молодёжи. Власти региона готовы помочь и увеличить софинансирование при обоснованной проектно-сметной документации, добавил глава региона. Кроме этого, Вячеслав Гладков призвал оказать всестороннее содействие в строительстве инфекционного центра в Терновке.

Губернатор пообещал в скором времени приехать в Яковлевский горокруг с рабочей поездкой.

36-летний Олег Медведев работает в администрации муниципалитета с 9 декабря. Он исполняет обязанности главы администрации горокруга вместо Андрея Чеснокова, который перешёл на аналогичную должность в Старооскольском горокруге.

До назначения Олег Медведев работал в том числе в администрациях Белгорода, Белгородского района и Старооскольского горокруга. С июля 2021 года он был первым заместителем мэра Белгорода, с октября — первым заммэра по строительству.

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#Новости#Яковлевский городской округ#Вячеслав Гладков#Олег Медведев#Губернатор#Политика
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