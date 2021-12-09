Гладков рекомендовал Медведева на должность главы Яковлевского горокруга

Вячеслав Гладков рекомендовал депутатам кандидатуру Олега Медведева к назначению на должность главы администрации Яковлевского горокруга. Конкурс на замещение вакантной должности, как сообщалось ранее, должны провести в течение двух месяцев.
Во время рабочей встречи губернатор высказал пожелания по развитию Яковлевского горокруга. По словам Гладкова, внимание нужно уделить парковым и городским зонам, формированию положительных эмоций у населения, особенно у молодёжи. Власти региона готовы помочь и увеличить софинансирование при обоснованной проектно-сметной документации, добавил глава региона. Кроме этого, Вячеслав Гладков призвал оказать всестороннее содействие в строительстве инфекционного центра в Терновке.
Губернатор пообещал в скором времени приехать в Яковлевский горокруг с рабочей поездкой.
36-летний Олег Медведев работает в администрации муниципалитета с 9 декабря. Он исполняет обязанности главы администрации горокруга вместо Андрея Чеснокова, который перешёл на аналогичную должность в Старооскольском горокруге.
До назначения Олег Медведев работал в том числе в администрациях Белгорода, Белгородского района и Старооскольского горокруга. С июля 2021 года он был первым заместителем мэра Белгорода, с октября — первым заммэра по строительству.