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Белгородская область стала одной из лучших в стране в развитии спорта

9 декабря 2021, 05:58
Фото: Бел.Ру
Регион оказался на втором месте Национальной спортивной премии, уступив Кемеровской области. Также серебро получил волейболист Сергей Тетюхин, отметил губернатор Гладков.

Вечером 8 декабря в Москве состоялось торжественная церемония вручения 12-й Национальной спортивной премии, которая присуждается за заслуги в области спорта и физической культуры. Минспорт совместно с болельщиками и экспертами подводит итоги года и называет лучших в 11 номинациях.

Так, в номинации «За вклад в развитие спорта: лучший субъект Российской Федерации» первое место заняла Кемеровская область, второе — Белгородская, а третье — Пермский край.

Спорт — не просто норма жизни. Спорт должен быть одной из главных её составляющих, потому что спорт — это здоровье, долголетие и главное лекарство от всех болезней. Вячеслав Гладков

Отметим, что за год в Белгородской области были построены и введены в эксплуатацию новые спортивные объекты. Также в 2021-м для жителей региона работала программа «Дворовый тренер».

Как отмечается в карточке региона на сайте премии, доля белгородцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от трёх до 79 лет составляет 51,8%.

Также второе место в Национальной спортивной премии получил прославленный белгородский волейболист Сергей Тетюхин в номинации «Эпоха в спорте».

Ранее спортсмен вошёл в Международный зал славы волейбола.

Сергей Тетюхин вошёл в Международный зал славы волейбола
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