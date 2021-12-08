Вакцинация, Олимпиада и космос: ОК назвали самые обсуждаемые события года

Posted 8 декабря 2021, 08:17
Published 8 декабря 2021, 08:17
Modified 18 сентября 2022, 14:31
Updated 18 сентября 2022, 14:31
На специальном сайте с итогами года ОК появился новый раздел «Темы и события». В течение года пользователи ОК наиболее активно обсуждали второй год пандемии и вакцинацию, выборы в Государственную Думу РФ и лесные пожары в России. Среди известных персон в своих категориях самыми упоминаемыми стали: Dava среди исполнителей, Максим Галкин среди ведущих и актеров и Хабиб Нурмагомедов среди спортсменов. Среди главных утрат года пользователи больше всего обсуждали актера Василия Ланового.
Коронавирус, в том числе вакцинация и введение QR-кодов, снова стал самой популярной темой для дискуссий в ОК в 2021 году. Наибольшую реакцию пользователей вызвала новость о введении ограничительных мер в Москве, а также осложнившаяся ситуация с COVID-19 в 10 регионах РФ. Пики по числу упоминаний пришлись на 22 июня и 5 ноября соответственно. Вместе с тем в сети активно обсуждали «периоды нерабочих дней» в мае и ноябре, «обязательную вакцинацию» и новый штамм «Омикрон».
Кроме коронавируса, пользователи ОК в 2021 году чаще всего обсуждали: выборы в Государственную Думу РФ, лесные пожары в России, суд над Алексеем Навальным и акции протеста, и летнюю Олимпиаду в Токио.
Одной из популярных тем в ОК стали космические путешествия: старт ракеты New Shepard с Джеффом Безосом на борту, полет в космос Ричарда Брэнсона и съемки фильма на МКС с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Антоном Шкаплеровым.
ТОП-10 обсуждаемых тем и событий в ОК в 2021 году:
Самые обсуждаемые актеры и ведущие
Самым популярным телеведущим среди пользователей ОК стал Максим Галкин. Пик обсуждений пришёлся на 18 июня. В тот день телеведущий принимал поздравления с юбилеем. На второе место вышла телеведущая и актриса Ольга Бузова после своего дебютного выступления на сцене МХАТа им. М. Горького. Примечательно, что в прошлом году артистка возглавляла топ популярных музыкантов в ОК. Также в топ попали: Лариса Гузеева, Дмитрий Нагиев и Ксения Собчак.
ТОП-10 обсуждаемых актёров и ведущих в ОК в 2021 году:
Самые обсуждаемые музыканты
Среди музыкантов самым упоминаемым стал рэп-исполнитель Dava и эстрадный певец Филипп Киркоров в связи с эпатажным появлением на музыкальной премии. В топ также вошли: певица Полина Гагарина и Пелагея, а также блогер и музыкант Даня Милохин. Самой обсуждаемой зарубежной певицей стала Дженнифер Лопес – пользователи активнее всего обсуждали её воссоединение и роман с Беном Аффлеком.
ТОП-10 обсуждаемых музыкантов в 2021 году в ОК:
Самые обсуждаемые спортсмены
Топ самых популярных спортсменов среди пользователей ОК возглавили Хабиб Нурмагомедов, который стал первым второй год подряд, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, новичок «ПСЖ» Лионель Месси и боец MMA Фёдор Емельяненко, который одержал победу на турнире Bellator в России. Интересно, что самый обсуждаемый из российских футболистов Артём Дзюба занял только 7-е место: в 2020 году он был вторым в рейтинге.
ТОП-10 обсуждаемых спортсменов в 2021 году в ОК:
Легенды
Уходящий год запомнится не только яркими событиями, но и невосполнимыми утратами. Наибольшее количество обсуждений в ОК вызвал уход из жизни актёра театра и кино Василия Ланового, известного режиссёра и актера Владимира Меньшова, актёра Андрея Мягкова, звезды французского кино Жан-Поля Бельмондо и знаменитого музыканта и композитора Александра Градского.
Легенды
*Исследование было проведено на основе анализа публикаций и комментариев пользователей ОК в открытом доступе. Для оценки упоминаемости событий, явлений и людей учитывалось общее количество упоминаний события за весь год и всплески активностей на определенную тему, а также резонанс событий во времени. Данные были собраны за период с 1 января по 5 декабря 2021 года.